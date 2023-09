02:30/ 03:30 Uhr - Australischer Verbraucher-/Geschäftsklima-Index: -1,5% gegenüber -0,5% / 13 Punkte gegenüber 10 Punkten zuvor

06:30 Uhr - Niederlande, VPI-Inflation für August: 3% gegenüber 4,6% zuvor (0,4% im Monatsvergleich gegenüber 1% zuvor)



08:00 Uhr - UK, Arbeitslosenquote: 4,3% gegenüber 4,3% Prognose und 4,2% zuvor:



- Veränderung der Zahl der Arbeitslosen: 900 gegenüber 17,1 k erwartet und 29 k zuvor

- Veränderung der Beschäftigung: -207 k gegenüber -195 k erwartet und -66k zuvor

- Durchschnittlicher Wochenverdienst: 8,5% gegenüber 8,2% erwartet und 8,2% zuvor

- Durchschnittsverdienst (ohne Prämie): 7,8% gegenüber 7,8% erwartet und 7,8% zuvor



9:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation für August: Erwartete Werte: 2,3% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,6%

11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index: Erwartungen: -12,3 Zuvor: -15 (12.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Makro-Kalender von XTB:Abgesehen vom ZEW-Index für die deutsche Wirtschaft stünden heute keine wichtigen Makrodaten an, die große Bewegungen an den Finanzmärkten auslösen könnten. Da Deutschland jedoch eine massive Verlangsamung erfahre, insbesondere in der Industrie, würden die Märkte die Ergebnisse sicherlich aufmerksam verfolgen. Analysten würden mit einer leichten Verbesserung in Monatsfrist rechnen, aber in den letzten Wochen sei eine Reihe von Messwerten aus Deutschland hinter den allzu optimistischen Erwartungen zurückgeblieben.