64,00 EUR 0,00% (25.03.2024, 09:28)



68,73 USD +0,29% (25.03.2024, 21:30)



MU0295S00016



A1C3UJ



MY1



MMYT



Kurzprofil MakeMyTrip Limited:



MakeMyTrip Limited (ISIN: MU0295S00016, WKN: A1C3UJ, Ticker-Symbol: MY1, NASDAQ-Symbol: MMYT) ein Online-Reiseunternehmen, vertreibt Reiseprodukte und -lösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Peru, Kolumbien, Vietnam und Indonesien. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Flugtickets, Hotels und Pauschalreisen sowie Busfahrkarten. MakeMyTrip Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. (25.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MakeMyTrip-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MakeMyTrip Limited (ISIN: MU0295S00016, WKN: A1C3UJ, Ticker-Symbol: MY1, NASDAQ-Symbol: MMYT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung werde sich fortsetzen: Der internationale Tourismus sei im vergangenen Jahr mit knapp 1,3 Milliarden Ankünften bereits auf 88 Prozent des Vor-Corona-Niveaus gekommen. In der weltweit wichtigsten Reiseregion Europa habe man bereits bei 94 Prozent des im Jahre 2019 erreichten Niveaus gelegen.Für das laufende Jahr würden etwa die Experten der UNWTO von weiteren Zuwächsen ausgehen. Vermutlich würden in vielen Regionen die vor Corona markierten Rekordzahlen wieder erreicht, teilweise sogar schon übertroffen werden. Dies seien natürlich sehr gute Vorzeichen für sämtliche im Touristiksektor aktiven Unternehmen, deren Kurse zuletzt bereits entsprechend stark gelaufen seien. Das Gros der Marktteilnehmer blicke dann eher auf TUI, Booking oder Airbnb, doch es lohne sich durchaus auch der Blick nach Indien.Denn es gebe im Touristikmarkt eine wirklich heiße Aktie: MakeMyTrip. Die Anteilscheine des indischen Reisedienstleisters seien zuletzt richtig stark gelaufen. Das Unternehmen profitiere von der zunehmenden Kaufkraft und der gleichermaßen steigenden Reiselust des neben China bevölkerungsreichsten Landes der Erde. Umsätze und Gewinne hätten in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert werden können. Auch in den kommenden Jahren würden Analysten mit einem weiterhin florierenden Geschäft rechnen. Zusätzliches Wachstum würden sich die Manager von MakeMyTrip durch die fortschreitende Expansion des Geschäfts in anderen asiatischen Ländern und auch in Amerika erhoffen.Das darüber hinaus sehr marktenge Papier ist daher ausnahmslos für Mutige geeignet, die ihre Position unbedingt mit einem Stoppkurs bei 44,00 Euro nach unten absichern sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur MakeMyTrip-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link