Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Maispreis fiel am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober, nachdem die jüngsten Daten des USDA für das kommende Wirtschaftsjahr einen Anstieg der Maissetzlinge und der Anbauflächen erwarten ließen, während die schwindende Nachfrage aus China die Sojabohnenbauern zu einem Wechsel der Anbaupflanzen veranlasst, so die Experten von XTB.



Auch die Nachricht, dass der Kreml das von den Vereinten Nationen ausgehandelte Getreideabkommen einhalten werde, drücke auf den Preis. Die Wiederaufnahme des Handels ermöglichte es der Ukraine nicht nur, Lieferungen zuzulassen, sondern auch wichtige Lagerflächen in den Silos freizumachen, da die Ernte für das Wirtschaftsjahr 2022/23 anlaufe. In den USA seien Ende letzter Woche 87% des Maises geerntet worden, 11% mehr als in der Vorwoche. Der diesjährige Erntefortschritt liege nun 4% über dem Vorjahreswert von 83% und 11% über dem Fünfjahresdurchschnitt von 76%. (08.11.2022/ac/a/m)





