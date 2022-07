Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (12.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Mainz Biomed habe angekündigt, am heutigen Dienstag um 16:00 Uhr (ET) im Rahmen eines Webcast eine Übersicht über die Entwicklungen des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte 2022 zu geben und einen Ausblick auf die Planung für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres zu liefern.Der Webcast solle der Investorengemeinschaft umfassende Informationen seitens des Managementteams von Mainz Biomed über ColoAlert, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens liefern, heiße es in einer Mitteilung von Mainz Biomed. Bei ColoAlert handle sich um einen hochwirksamen und einfach anzuwendenden Test zur Erkennung von Darmkrebs (CRC). Die Präsentation werde unter anderem über den aktuellen Stand des Zulassungsverfahrens von ColoAlert in den USA, die laufenden F&E-Bemühungen zur potenziellen Verbesserung des technischen Profils von ColoAlert für den "Gold-Standard"-Status für Darmkrebs-Selbsttests, einen Überblick über zusätzliche Produkte in der Entwicklungsphase und die Vorwärtsstrategie des Unternehmens zur Förderung des Wachstums informieren."Angesichts der Fortschritte, die in den letzten sechs Monaten in allen Bereichen des Unternehmens erzielt wurden, hielten es die Geschäftsführung und der Vorstand für angebracht, dieses interaktive Forum zu veranstalten, um über die Fortschritte zu informieren, insbesondere im Hinblick auf den Börsengang im vergangenen November", so Guido Baechler, Vorstandschef von Mainz Biomed. "Wir freuen uns darauf, ausführlich auf den Stand der kommerziellen Abwicklung und der klinischen Entwicklung von ColoAlert sowie den Stand der Produktentwicklungspipeline und unsere Gesamtstrategie, ein führendes spezialisiertes Diagnostikunternehmen im Bereich der Onkologie zu werden, einzugehen."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link