Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

4,495 EUR +30,10% (13.09.2023, 10:18)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

3,66 USD +8,61% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Anleger seien auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden, doch nun habe sich die Mainz Biomed-Aktie eindrucksvoll zurückgemeldet. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es fast 40 Prozent nach oben auf 4,78 Euro. Der Grund: Das Unternehmen habe starke Daten seiner ColoFuture-Studie veröffentlichen können. Die nächste charttechnische Hürde sei jetzt das Junihoch bei 5,41 Euro.ColoFuture, eine multizentrische internationale klinische Studie, untersuche das Potenzial das Portfolio der neuartigen Genexpressions-Biomarker (mRNA) in ColoAlert zu integrieren. ColoAlert sei ein einfach anzuwendender Test zur Darmkrebsfrüherkennung des Unternehmens, der in Europa und in ausgewählten internationalen Ländern bereits vermarktet werde. Die Ergebnisse dieser richtungsweisenden Studie würden eine Sensitivität für Darmkrebs von 94 Prozent und eine Spezifität von 97 Prozent sowie eine Sensitivität von 81 Prozent für fortgeschrittene Adenome zeigen."Die Daten, die wir mit unserer ColoFuture-Studie generieren konnten, haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns darauf, das vollständige Datenpaket auf einer anstehenden medizinischen Konferenz zu präsentieren und blicken nun umso gespannter auf die Ergebnisse unserer klinischen Studie eAArly DETECT, die wir im vierten Quartal dieses Jahres erwarten", habe Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed kommentiert.Die Mainz Biomed-Aktie bleibt aber hochspekulativ, insgesamt steht noch ein langer Weg bevor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Könne Mainz Biomed jedoch weiter überzeugen, dürfte der Titel mittelfristig deutlich höher notieren. Top-Line Ergebnisse aus der ReconAAsense-Zulassungsstudie würden im Jahr 2025 erwartet. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link