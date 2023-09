NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (25.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von Analyst Yi Chen von H.C. Wainwright & Co:Yi Chen, Analyst von H.C. Wainwright & Co, stuft die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe letzte Woche positive Ergebnisse der europäischen ColoFuture-Studie bekannt gegeben, in der das Potenzial der Integration eines Portfolios neuartiger Genexpressions-Biomarker in den stuhlbasierten ColoAlert-Test des Unternehmens zur Erkennung von Darmkrebs untersucht worden sei, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass die Ergebnisse "sehr vielversprechend" seien, da die Integration von Biomarkern nicht nur die Sensitivität und Spezifität für die Erkennung von Darmkrebs verbessere, sondern auch die Identifizierung von fortgeschrittenen Adenomen mit einer Sensitivität von 81% ermögliche.Yi Chen, Analyst von H.C. Wainwright & Co, stuft die Aktie von Mainz Biomed unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 7 auf 9 USD angehoben. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:2,905 EUR -2,19% (25.09.2023, 13:22)