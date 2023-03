Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

6,51 EUR +0,25% (02.03.2023, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

6,99 USD -0,99% (01.03.2023)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (02.03.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed: Chance nach der Berg- und Talfahrt - AktienanalyseNach dem Börsengang an der NASDAQ Ende 2021 schoss die Aktie der deutschen Biotechfirma Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) ausgehend vom Emissionspreis von fünf Dollar in der Spitze bis auf 30 Dollar nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch die Party sei schnell vorbei gewesen. Im Zuge des allgemeinen Niedergangs von Aktien von hoch defizitären Unternehmen habe der Titel fast wieder sein Ausgangsniveau erreicht. Nun biete sich quasi eine "zweite Chance", bei der möglichen Erfolgsstory dabei zu sein.Mainz Biomed entwickle molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt sei ColoAlert, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs. ColoAlert sei auf dem europäischen Markt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Das Unternehmen führe derzeit eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Beginn der Patientenrekrutierung solle voraussichtlich Mitte 2023 sein. In verschiedenen Ländern der EU und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei der Test bereits kommerziell erhältlich, und zwar mittels Partnerschaften mit externen Laborketten, die die Testkits auswerten würden.Sobald das Produkt in den USA zugelassen sei, bestehe die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, ein skalierbares Vertriebssystem durch ein gemeinschaftliches Partnerprogramm mit regionalen und nationalen Labordienstleistungsanbietern im ganzen Land zu etablieren. Mainz Biomed sei im Vergleich zum umgerechnet knapp elf Mrd. Euro schweren US-Konkurrenten Exact Sciences, der bereits einen Test am Markt habe, stark unterbewertet. Dennoch sei der Titel sehr spekulativ. (Ausgabe 08/2023)Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie: