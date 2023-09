Für Mahindra & Mahindra gilt: Gewinne laufen lassen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2023)



Kurzprofil Mahindra & Mahindra Ltd.:



Mahindra & Mahindra Ltd. (ISIN: USY541641194, WKN: 899481, Ticker-Symbol: MOM, Nasdaq OTC-Symbol: MAHMF) ist einer der indischen Marktführer im Automobilbau.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mahindra & Mahindra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mahindra & Mahindra Ltd. (ISIN: USY541641194, WKN: 899481, Ticker-Symbol: MOM, Nasdaq OTC-Symbol: MAHMF) unter die Lupe.Analystin Jitania Kandhari von der Investmenbank Morgan Stanley habe sich am Montag bearish für Aktien-Investments in China geäußert. Laut der Expertin sei das Land "überinvestiert" und habe zu hohe Schulden. Das genaue Gegenteil beobachte sie in einem anderen Staat. "In einer aktuellen Umfrage unter unseren Lesern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab", so Meyer. DER AKTIONÄR sei auf jeden Fall schon an Bord."China ist überinvestiert, da seine Wirtschaft weiter ins Trudeln gerät - aber Indien hat Raum für Investitionsmöglichkeiten", so die Analystin. In jüngster Zeit hätten Unternehmen eine "China-plus-eins"-Strategie verfolgt. Dabei werde vermieden, nur in China zu investieren, um Lieferketten zu diversifizieren.Kandhari habe hinzugefügt, dass in Indien ein Unterangebot an Häusern und Grundstücken bestehe, während in China ein Überangebot vorhanden sei. "Indien steht am Beginn eines neuen Immobilienzyklus - made in India, work from India - mit den globalen Zentren, die sich dort ansiedeln", habe sie weiter erklärt.Abgesehen davon sei Kandhari der Meinung, dass einige Gebiete in China immer noch investierbar seien, was von der Verbesserung des Wirtschaftswachstums des Landes abhänge. DER AKTIONÄR halte ebenfalls an seinen laufenden Empfehlungen aus China wie Alibaba, Tencent und Xiaomi fest.Mit dem indischem Automobilhersteller Mahindra & Mahindra setze DER AKTIONÄR auf den Wachstumsmarkt Indien. Die Empfehlung liege seit Mitte Mai 25 Prozent vorne und notiere auf Allzeithoch.Auch wenn China-Investments immer mit einem gewissen Risiko verbunden seien, bestehe für Anleger im Reich der Mitte kein Grund zur Panik. Die Regierung habe ein Konjunkturpaket eingeleitet, um die Volkswirtschaft zu stärken. Der Mega-Wachstumsmarkt Indien biete jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten, weshalb diesem durchaus mehr Beachtung geschenkt werden sollte.