Der Stratege und sein Team würden für das vierte Quartal einen leichten Rückgang bei der Rendite von US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit auf 4,3 Prozent erwarten. Ein weiterer Treiber für die Aktienkurse könnten die Berichte zum dritten Quartal werden: "Historisch gesehen haben die Big Techs die Umsatzerwartungen stärker übertroffen als der breite Markt."



Apple, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Meta, Microsoft und Tesla seien allesamt laufende Empfehlungen des "Aktionär". Wer die Aktien in einem Index kaufen möchte, für den biete sich der neu aufgelegte Magnificent 7 Index an.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monatelange waren sie unverwüstlich und der Motor der Börsenrally 2023, doch im September ging den Magnificent 7 (Apple, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Meta, Microsoft und Tesla) die Puste aus, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Den Worten von Goldman Sachs zufolge bedeute die Kursschwäche eine Top-Kaufchance. Die Aktien gebe es nämlich zum Schnäppchenpreis.Laut Goldman Sachs würden die Magnificent Seven aktuell mit einem PEG-Ratio von 1,3 gehandelt, während der S&P 500 auf einen Wert von 1,9 komme. "Dieser Abschlag wurde in den vergangenen zehn Jahren nur fünfmal erreicht", so Analyst Cormac Conners. "Das letzte Mal, dass die Aktien so günstig waren, war vor sechs Jahren."Dabei seien die Magnificent 7 noch im Januar mit einem Aufschlag von 18 Prozent gehandelt worden. Doch dann sei es zu einem deutlichen Anstieg bei den Anleihenrenditen gekommen, was die Aktienkurse unter Druck gesetzt habe.