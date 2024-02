Die Deutsche Bank habe in einer Studie jüngst einige spannende Fakten zu den Magnificent 7 zusammengetragen. So würden ihre Profite und Marktkapitalisierung die aller börsennotierten Firmen in fast allen G20-Staaten übertreffen. Einzig in China und Japan liege die Summe der Gewinne aller Aktiengesellschaften über den Gewinnen der Magnificent 7. Wenn man aber die kombinierte Marktkapitalisierung der Magnificent 7 nehme, würde diese doppelt so schwer wiegen wie alle in Tokio gelisteten Unternehmen. Derartige Marktmacht gehe auch an den US-Märkten nicht spurlos vorbei.



Die Magnificent 7 seien 2023 für mehr als die Hälfte des Anstiegs des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verantwortlich gewesen. Es wundere daher nicht, dass Goldman Sachs in einer aktuellen Studie ihr Ziel für den breiten US-Index angehoben habe, weil die Q4-Berichte der Tech-Riesen besser als erwartet ausgefallen seien. Das neue Punktziel von Goldman für den S&P 500 laute 5.200 Punkte - aktuell notiere er bei 5.005 Zählern.



"Die Q3-Berichtssaison hat auch die anhaltende fundamentale Stärke der Magnificent 7 unterstrichen", schreiben die Goldman-Analysten. "Wenn die Schätzungen von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) (Anm.d.Red.: am 21.Februar) mit dem Konsens übereinstimmen, werden die Magnificent 7 ihre Umsätze im Jahresvergleich um 15 Prozent steigern und die Margen um 582 Basispunkte erhöhen, was zu einem Gewinnwachstum von 58 Prozent führt." Zum Vergleich: Bei den restlichen 493 Firmen im S&P 500 seien die Umsätze um 3% gewachsen, die Marge sei um 56 Basispunkte geschrumpft und die Gewinne seien um 2% gefallen.



Die Größe der Magnificent 7 sei für sich allein genommen kein Problem, denn Alphabet, Microsoft und Co würden auch bei der Geschäftsentwicklung hervorragend abschneiden. Das rechtfertige auch bei der Bewertung einen gewissen Aufpreis. Anleger sollten den Magnificent 7 treu bleiben und auf die Zahlen von NVIDIA warten. (19.02.2024/ac/a/m)







