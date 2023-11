Die Bären würden sagen, dass die Magnificent 7 angesichts einer Marktkapitalisierung von 12 Bio. USD mittlerweile jeder Anleger im Depot habe. Aber das hätten sie auch schon gesagt, als Apple an der Börse erst 1 Bio. USD, dann 2 und schließlich 3 Bio. USD wert gewesen sei. "Der Aktionär", bei dem bis auf Tesla alle Magnificent 7 schon länger auf der Empfehlungsliste stünden, bleibe bullish.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.com.



Aktien von Apple und Amazon.com befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (21.11.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rekordhoch bei Microsoft und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) +75% seit Jahresbeginn, Mega-Erholungsrally bei Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META): Die Magnificent 7 (NVIDIA, Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com, Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), Meta Platforms) seien derzeit der Heilige Gral an der Börse und der Grund, warum der Markt in diesem Jahr so gut laufe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aussichten würden positiv bleiben.Seit Jahresbeginn stehe bei den Magnificent 7 eine glatte Kursverdopplung zu Buche. Währenddessen habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 20% zugelegt. Ohne die Glorreichen 7 wäre der Index um gerade einmal 6% gestiegen. "Die Magnificent 7 haben die Bewertungsmetriken so stark verzerrt, dass sie faktisch zu einer eigenen Anlageklasse geworden sind", kommentierte Tim Murray, Kapitalmarktstratege, Multi-Asset, T. Rowe Price. Dabei seien sie trotz der Super-Rally noch nicht besonders hoch bewertet: Das KGV der 7 liege bei 33, das Durchschnitts-KGV seit 2015 liege bei 32.