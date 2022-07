Börsenplätze MagForce-Aktie:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (28.07.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating und das Kursziel für die Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) aus.Mit Meldung vom 26.07.2022 habe die MagForce AG den Kapitalmarkt, für Filker komplett überraschend, darüber informiert, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit stellen zu wollen. Gemäß Unternehmensmeldung sei dies notwendig geworden, nachdem reorganisatorische Maßnahmen nicht zu den gewünschten Kosteneinsparungen geführt hätten.Auch wenn die Gesellschaft aufgrund der noch nicht erfolgten Zulassung für die Prostatakrebs-Behandlung in den USA, aus dem operativen Geschäft heraus, keine nennenswerten Liquiditätszuflüsse habe generieren können, sei es dem Management bislang gelungen, externe Finanzierungen sicherzustellen. Im Jahr 2018 sei diesbezüglich eine Finanzierungsvereinbarung mit der EIB (Europäische Investitionsbank) über einen Umfang in Höhe von 35 Mio. EUR getroffen worden.Darüber hinaus habe mit Yorkville Advisors sowie mit der Apeiron Investment Group Ltd. eine Vereinbarung zur Ausgabe von Wandelanleihen bestanden. Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2021 habe die MagForce AG Inhaberschuldverschreibungen an die Lansdowne Investment Company Cyprus Limited in Höhe von 3,5 Mio. EUR ausgegeben. Filker habe die Aufnahme weiterer Finanzierungsmittel unterstellt und sei bei seiner Bewertung vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Auch im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 2021 habe die Gesellschaft noch darauf hingewiesen, dass auf Basis der verfügbaren Kreditlinien ein Finanzplan aufgestellt worden sei, wonach die Geschäftstätigkeit für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 finanziert werden könne. Deshalb sei die jetzige Insolvenzankündigung komplett überraschend.Aufgrund der überraschenden Insolvenzmeldung setzt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, zunächst sein Kursziel und sein Rating aus, bis ihm weitere Informationen über die Zukunft von MagForce AG vorliegen. (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link