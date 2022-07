Börsenplätze MagForce-Aktie:



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (13.07.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe die MagForce AG den geplanten europäischen Roll-Out bei der Behandlung bösartiger Gehirntumore (Glioblastom) fortgesetzt, bzw. wiederaufgenommen. Die derzeit vier installierten NanoActivator-Geräte in Deutschland und in Polen sollten durch einen weiteren Standort in Spanien ergänzt werden. Im September 2021 sei diesbezüglich mit der spanischen Klinik Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden. Nach dem Vorliegen aller Zulassungen sollten ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 die ersten kommerziellen Behandlungen in Spanien erfolgen.Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 sei die Behandlung von Glioblastom in den vier aktiven Behandlungszentren von den pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen betroffen gewesen. Die daraus resultierenden rückläufigen Patientenanfragen hätten zu einem Rückgang der Umsatzerlöse auf 0,35 Mio. EUR (VJ: 0,62 Mio. EUR) geführt. Auf Ergebnisebene liege, aufgrund des unverändert niedrigen Umsatzniveaus, ein weiterhin negatives Ergebnisbild vor. Das EBIT habe dabei bei -6,74 Mio. EUR gelegen (Vorjahres-EBIT bereinigt: -6,93 Mio. EUR).Ein weiterer wichtiger Erfolg hin zur Marktzulassung sei im Indikationsbereich Prostatakrebs erzielt worden. Nachdem Anfang 2021 der erfolgreiche Abschluss der vorletzten Stufe 2a der Zulassungsstudie bekannt gegeben worden sei, habe im Dezember 2021 das finale Studienprotokoll durch die FDA vorgelegen. Damit habe die Gesellschaft mit der finalen Stufe 2b der pivotalen US-Studie beginnen können. In der jetzt laufenden Stufe 2b sollten die Ergebnisse der vorangegangenen Stufe an bis zu 100 Patienten bestätigt werden. Die Studie werde derzeit an den eigenen Zentren der MagForce AG in San Antonio, Seattle und Sarasota durchgeführt. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zulassung in den USA sei die im April 2022 erhaltene Genehmigung des Abrechnungscodes der Amerikanischen Ärztevereinigung (AMA). Dadurch liegr die Grundlage zur Kostenübernahme der klinischen Studie durch Medicare vor sowie für Preisverhandlungen mit den Kostenträgern nach erfolgreicher Zulassung.Die MagForce AG erwarte den FDA-Zulassungsantrag um den Jahreswechsel 2022/2023. Da die aktuelle Studie an den eigenen MagForce-Zentren durchgeführt werde, sei von einem nahtlosen Übergang in die Kommerzialisierung auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten jedoch bei der Prostatakrebs-Behandlung von sehr niedrigen Behandlungserlösen ausgehen, die im Zusammenhang mit der Kostenübernahme der klinischen Studie durch Medicare stünden. Erst in den kommenden Geschäftsjahren sollten die sehr hohen Umsatzpotenziale dieses Indikationsbereiches sichtbar werden. Im Indikationsbereich Glioblastom würden die Analysten für die kommenden Geschäftsjahre eine weitere Ausweitung der Behandlungszentren und damit einhergehend einen Anstieg der Behandlungszahlen unterstellen. Dies sollte auch schon vor dem Hintergrund des erwarteten Wegfalls der Corona-Einschränkungen erfolgen.Im Rahmen des GBC-Prognosemodells sollte die MagForce AG in der Lage sein, ab dem Geschäftsjahr 2024, auf allen Ergebnisebenen den Break-Even zu erreichen. Auf dieser Basis haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 9,15 EUR (bisher: 11,00 EUR) und sie vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link