Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NFP-Bericht besteht aus mehreren Daten, von denen die drei am wichtigsten sind: Veränderung der Beschäftigung (erwartet: +200.000), Arbeitslosenquote (3,7%) und Lohnwachstum (5%), so die Experten von XTB.Ein starker Bericht (Beschäftigungszuwachs von +200.000 oder mehr, hohes Lohnwachstum) könnte als positiv für den USD und negativ für die Aktienmärkte angesehen werden, da er die hawkishe Haltung der FED bekräftigen würde. Es sei jedoch zu bedenken, dass der Markt einen starken Bericht erwarte, sodass eine negative Überraschung bei den Daten möglicherweise eine viel stärkere Reaktion auslösen könnte (möglicherweise schwächerer USD und Anstieg der US-Indices).Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) befinde sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend, doch stelle ein fallender EUR/USD ein Risiko dar. Die Silber-Bullen würden einen schwachen NFP-Bericht begrüßen. (06.01.2023/ac/a/m)