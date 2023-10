Langlaufende Staatsanleihen der Industrieländer seien nach dem jüngsten Ausverkauf attraktiver geworden - so zum Beispiel die zehn- und 30-jährigen Emissionen der USA, Großbritanniens und Deutschlands. Es sei natürlich immer schwierig, inmitten der Marktvolatilität den perfekten Einstiegspunkt zu finden. Dass sich die FED inzwischen dem Ende der Zinsanhebungen nähere, würden auch Spitzenzinsen am langen Ende der Zinskurve signalisieren. Dies diene typischerweise als "Versicherung" für den Fall, dass eine Konjunkturabschwächung deutlicher ausfallen sollte als vom Markt erwartet.



Bei Aktien würden die Experten angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds Anlagen bevorzugen, die stärker von strukturellen als von zyklischen Faktoren profitieren würden: Zum Beispiel Infrastruktur, Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, sowie technologische Innovationen wie KI. Dabei würden sie selektiv bleiben und auf ein hohes Qualitätsniveau setzen, vor allem bei Unternehmen mit hoher Preisgestaltungsmacht, soliden Bilanzen und Cashflows.



Aus Sicht der Experten sei immer noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um breit in den Aktienmarkt einzusteigen. Unternehmen müssten sich weiterhin mit hohen Zinsen (und positiven Realzinsen), einer schwachen Nachfrage und der ständigen Herausforderung zur Innovation auseinandersetzen. So werde es weiter Gewinner und Verlierer geben.



In manchen Sektoren oder Ländern gebe es gleichwohl besonders interessante Möglichkeiten. In Japan etwa würden strukturelle Faktoren eine große Dynamik bringen. Unternehmen würden nicht nur ihre Kostenstruktur verbessern, was sich positiv auf ihre Gewinne auswirke, sondern auch ihre Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen erhöhen. Und tatsächlich habe Japan in der letzten Gewinnsaison das stärkste Gewinnwachstum unter den großen regionalen Märkten verzeichnet.



Die Experten würden zudem eine sehr günstige Gelegenheit sehen, in den Infrastrukturbereich zu investieren, da die Furcht vor dauerhaft steigenden Zinsen die Aktien im Versorgungs- und Immobilienbereich auf mehrjährige Tiefstände gebracht habe. Bei einer Reihe dieser Unternehmen sei in der Panik um die so genannten Bond Proxies aber das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Viele würden über solide Bilanzen mit festverzinslichen Schulden, langfristigen Laufzeiten und einer ausreichenden Marktmacht verfügen, um Preise durchzusetzen, und darüber hinaus attraktive Dividenden zahlen. (05.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Druck auf risikoreichere Anlagen kommt von den Staatsanleihen - genauer: dem langen Ende der Renditekurve sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern, so Fabiana Fedeli, CIO für Aktien, Multi-Asset und nachhaltige Anlagen bei M&G Investments.Da die realen Zinssätze jetzt sogar in den USA im positiven Bereich lägen, seien die Risikoprämien für Aktien gestiegen. Das setze den Aktienmärkten zu.Diese Entwicklung könnte noch eine Weile so weitergehen. Für Aktien würden die Experten daher insgesamt kurzfristig Vorsicht geboten sehen, auch wenn es individuell betrachtet durchaus noch einige positive Trends gebe. Das Episode-Macro-Multi-Asset-Team habe sein breiteres Engagement in Aktien reduziert und in festverzinsliche Anlagen investiert.