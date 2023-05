Auf Sektorebene hätten während dieser Berichtssaison in den USA vor allem Unternehmen aus den Sektoren Zyklischer Konsum und Grundstoffe starke Zahlen berichtet, wohingegen in Europa vor allem Unternehmen aus dem Finanz- und Kommunikationssektor mit sehr positiven Ergebnissen überrascht hätten. Am unteren Ende hätten dies- und jenseits des Atlantiks der Versorger- und Immobiliensektor gelegen. Auch bei den Umsatzsteigerungen hätten US-amerikanische und europäische Unternehmen mit soliden Ergebnissen aufwarten können. Bemerkenswert sei, dass im Vergleich zum vierten Quartal 2022 die Margen der Firmen im ersten Quartal 2023 leicht gestiegen seien und ebenfalls über den Erwartungen gelegen hätten. In den USA lägen die Margen jedoch deutlich unter dem Höchststand und seien auf das Niveau vor der Pandemie zurückgegangen. Auch in Europa lägen die Margen zwar unter dem Höchststand, jedoch immer noch über dem Niveau vor der Pandemie.



Die Kombination aus den niedrigen Erwartungen seitens der Analysten und den sich im Laufe des Quartals verbessernden Fundamentaldaten habe dazu geführt, dass der erwartete Gewinn pro Aktie deutlich übertroffen worden. Dies sei jedoch weniger ein Ausdruck der starken geschäftlichen Leistung der Unternehmen als vielmehr des routinierten und erfolgreichen Erwartungsmanagements. Die Finanzchefs würden schließlich relativ genau wissen, wie sie die Analystenschätzungen dämpfen und damit die Latte, über die sie springen müssten, nach unten legen könnten.



Deswegen sei es auch wenig überraschend, dass trotz übertroffener Analystenschätzungen die Reaktion des Marktes bisher recht verhalten ausgefallen sei. Der Markt habe schlichtweg schon vor dem Analystenkonsens höhere Gewinne eingepreist. Im Durchschnitt hätten Aktien, die die Schätzungen übertroffen hätten, eine geringere Outperformance als üblich erzielt, während die Aktien, die die Schätzungen verfehlt hätten, im historischen Vergleich stärker abgestraft worden seien. In dieser Tatsache würden sich auch die aktuell hohen Erwartungen des Marktes widerspiegeln. Es gebe mit Blick auf die nächste Quartalssaison damit wohl erheblich mehr Raum für Enttäuschungen als für positive Überraschungen. (10.05.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - In der auslaufenden Berichtssaison haben viele Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen, aber nicht die der Märkte, so Marc Decker, Leiter Aktien bei Quintet Private Bank, Muttergesellschaft von Merck Finck.Ein großer Teil der positiven Entwicklung sei schon eingepreist gewesen, sodass die Märkte sich weitgehend unbeeindruckt gezeigt hätten. Diese Situation sei auch ein Indiz dafür, dass die Erwartungen des Marktes an die Unternehmen hoch seien und bleiben würden. Bislang hätten in den USA rund 90 Prozent und in Europa etwa zwei Drittel der Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Grosso modo hätten die Gewinnsteigerungen sowohl in den USA als auch in Europa über dem historischen Durchschnitt gelegen. Auch der absolute Umfang der gesamten Gewinnerwartungen sei im ersten Quartal stark angestiegen und habe über dem Durchschnitt gelegen. Erneut hätten die Unternehmen also positiv überraschen können: Bei den Gewinnen hätten rund 77 Prozent der Unternehmen in den USA die Erwartungen der Analysten um durchschnittlich 6,7 Prozent übertroffen. In Europa habe der Prozentsatz der Unternehmen mit rund zwei Dritteln an positiven Überraschungen unter dem in den USA gelegen, aber dafür hätten sie im Durchschnitt die Erwartungen sogar um 27 Prozent übertroffen.