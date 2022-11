Bei Aktien bleibe das AAC bei seiner niedrigen Gewichtung. Die Gewinnerwartungen hätten sich kaum verändert. Neuberger Berman rechne allerdings damit, dass sie in den nächsten Monaten deutlich gesenkt würden. Vor diesem Hintergrund setze das AAC weiterhin auf defensive Aktien mit niedrigem Beta. Es bevorzuge Substanzwerte gegenüber Wachstumswerten, mit einem gewissen Schwerpunkt auf defensiven dividendenstarken Qualitätstiteln. Außerdem ziehe es die USA den Emerging Markets vor.



Anleihen: Rendite kehre zurück



Dem AAC sei bewusst, dass Anleihen jetzt wieder Rendite bieten würden, es bevorzuge aber nach wie vor die Titel mit der höchsten Kreditqualität. Im High-Yield-Bereich bleibe man bei Neuberger Berman insgesamt neutral positioniert, sei aber optimistisch für Qualitätsemittenten. Diese schätze das AAC jetzt im Vergleich zu Aktien positiver ein - wegen der relativen Bewertung und weil hier die Möglichkeit gesehen werde, mit im Vergleich zu Aktien geringeren Risiken in Unternehmenstitel zu investieren. Dass AAC sei der Auffassung, dass in den Emerging Markets die weltweiten Risiken und der starke US-Dollar schwerer wiegen würden als die Renditen.



Rohstoffe und Private Debt: Ungewisse Zukunft



Das AAC gewichte Rohstoffe jetzt nicht mehr stark über, behalte aber eine Übergewichtung bei. Neuberger Berman rechne zwar weiter mit einem knappen Angebot, schließe aufgrund der Rezessionsrisiken aber auch eine niedrigere Nachfrage nicht aus.



Private Debt gewichte das AAC jetzt nur noch neutral. Das Committee reagiere damit auf den Anstieg der Renditen börsennotierter Anleihen und die höhere Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Asset-Klasse.







New York (www.aktiencheck.de) - Schon länger hält das Asset Allocation Committee von Neuberger Berman die Märkte in puncto Inflation und Unternehmensgewinne für zu optimistisch, so die Experten von Neuberger Berman.Nach dem enormen Anstieg von Kurzfristzinsen und Anleiherenditen schienen sich die Märkte zwar mit einer hartnäckigeren Inflation abgefunden zu haben, man wolle aber noch nicht wirklich an sehr viel niedrigere Unternehmensgewinne glauben. Anleihen würden zwar endlich wieder Rendite bieten, doch das AAC rechne wegen der immer strafferen Finanzbedingungen mit weiterer Volatilität - nicht nur bei risikobehafteten Titeln, sondern unter Umständen auch bei Staatsanleihen. Umso wichtiger seien Diversifikation und Risikomanagement.Aktien: Mit sinkenden Gewinnerwartungen rechnen