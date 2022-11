Das werde sich natürlich irgendwann ändern, und dies könnte der Moment sein. Die Millionen-Dollar-Frage sei, wie schnell der Kurs fallen werde. Denn das werde letztendlich die Reaktion der FED bestimmen. Das Beste an einer langsameren Straffung sei, dass die Daten Zeit bieten würden, um kleinere Zinserhöhungen und ein mögliches Ende des Straffungsprozesses zu rechtfertigen. Andernfalls werde sich die FED in einer sehr unangenehmen Lage befinden, in der sie blindlings die Risiken von Inflation, Rezession und Überstraffung abwägen müsse.



Die Ölpreise seien am Mittwoch erneut gefallen und hätten damit die Verluste der letzten Tage auf mehr als 5% ausgeweitet. Brent und WTI seien zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels im Wesentlichen unverändert und würden sich am unteren Ende ihrer jüngsten Handelsspanne bewegen.



Während in den letzten Wochen vor allem von einer möglichen Lockerung der chinesischen Covid-Beschränkungen die Rede gewesen sei, was die chinesischen Aktien in die Höhe getrieben und die Ölpreise in die Höhe getrieben habe, seien in der Realität die Fallzahlen in die Höhe geschnellt, die Beschränkungen seien wieder eingeführt und Massentests durchgeführt worden. Dies verleihe den Gerüchten nicht gerade mehr Substanz, und es könnte sein, dass man eine gewisse Auflösung dieser Positionen erleben werde.



Der Goldpreis habe sich in den letzten 24 Stunden stabilisiert, nachdem er Ende letzter Woche und Anfang dieser Woche in der Hoffnung gestiegen sei, dass die Inflationsdaten das liefern würden, wonach sich die FED und die Anleger so sehr sehnen würden. Es sei eine sehr hoffnungsvolle Entwicklung, die aber auch böse enden könnte, wenn die CPI-Daten den diesjährigen Trend der Enttäuschung nach oben fortsetzen würden. Doch was möchten die Anleger zu diesem Zeitpunkt sehen, denn die Erholung der letzten Woche sei stark gewesen - mehr als 5% - was darauf schließen lasse, dass die Erwartungen recht hoch seien. Die Zeit werde zeigen, ob hoffnungsvolle Händler wieder einmal enttäuscht würden.



Bitcoin werde heute mit einem Plus von mehr als 5% gehandelt, aber das komme nach zwei schrecklichen Tagen für Kryptos. Bitcoin sei seit Handelsbeginn am Montag um mehr als 25% gefallen, bevor er bei USD 15.500 etwas Unterstützung gefunden habe und sich leicht erholt habe. Die Situation bei FTX habe sich in einem bemerkenswerten Tempo entwickelt und habe am Mittwochabend darin gegipfelt, dass Binance nach einer Due-Diligence-Prüfung und neuen Anschuldigungen von seinem Rettungsangebot Abstand genommen habe.



Die Auswirkungen auf die gesamte Branche seien bisher schwerwiegend gewesen. Die Befürchtung sei nicht nur, welche anderen Token gefährdet sein könnten, sondern auch, ob es anderswo ähnliche Schwachstellen gebe. Wie Warren Buffett sage, erfahre man erst dann, wer nackt geschwommen sei, wenn die Flut komme. Nun, es könnte gut sein, dass sie auf dem Weg nach draußen sei und die Händler fürchten würden, was sie aufdecken werde. (10.11.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag ist an den Finanzmärkten eine gewisse Risikoaversion zu beobachten, da wir im Laufe der Woche Inflationsdaten aus den USA erwarten, so Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA.Es werde viele wahrscheinlich nicht überraschen, dass die Aktienmärkte im Minus notieren würden, wenn man bedenke, wie gut sie sich in den letzten Tagen und Wochen entwickelt hätten. Es hat den Anschein, als hätten wir in der Hoffnung auf einen Schwenk der FED und schwächere Inflations- und Arbeitsmarktdaten viele Käufe getätigt, so Erlam.Nun, die US-Notenbank habe eine Art Schwenk vollzogen, aber angedeutet, dass der Leitzins höher ausfallen könnte. Der Arbeitsmarkt sei nach wie vor extrem angespannt und am Freitag habe es einen weiteren heißen Bericht gegeben. Die großen Tech-Unternehmen scheinen in der Minderheit zu sein, wenn es darum geht, eine große Anzahl von Mitarbeitern zu entlassen, wobei Twitter und Meta in den letzten Wochen besonders viele Entlassungen vorgenommen haben, so Erlam.