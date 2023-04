Zu Tode betrübt seien hingegen weiterhin die Anteilseigner amerikanischer Regionalbanken. Mit der "First Republic Bank" (FRB) (ISIN US33616C1009 / WKN A1C7VF) stehe eine weitere von ihnen im Feuer. Denn die jüngsten Quartalszahlen hätten einen Abfluss von ungefähr 70 Mrd. USD an Kundengeldern auf nun nur noch knapp über 100 Mrd. USD offenbart. Damit zeige sich hier - wie bereits bei der "Silicon Valley Bank" (SVB) (ISIN US78486Q1013 / WKN A0ET46) und der "Credit Suisse" (CS) (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) -, was ein Vertrauensverlust für eine Bank bedeute. Die Kunden seien sensibilisiert und würden ihre Gelder im Zweifel lieber zu einer der großen Banken abziehen oder ihr Geld in inzwischen auskömmlich verzinste US-Staatsanleihen investieren.



Zusätzlich zu den schnell gestiegenen Leitzinsen, die den Regionalbanken hohe Verluste auf ihre Anleihenportfolios gebracht hätten, hätten viele dieser Institute auch eine sehr einseitige Geschäftsaufstellung. Da der gewerbliche Immobilienbereich hier einen großen Anteil habe und seinerseits durch die gestiegenen Zinsen in der Krise stecke, seien die Regionalbanken auch von dieser Seite getroffen. Würden wir hier womöglich Zeugen eines entstehenden Flächenbrandes, der sich auch auf große Banken ausbreiten werde? Herdack denke nein. Jedoch zeige sich erneut, dass die Regulierung der kleinen und mittelgroßen US-Institute zu stark aufgeweicht worden sei. Die großen Banken, sowohl in Europa als auch in den USA, stünden dank schärferer Regulierung deutlich solider mit guten Kapitalquoten da. Darüber hinaus könnten sie durch ihr breit aufgestelltes Geschäft schwierige Marktphasen besser abfedern. Das würden auch die jüngsten Quartalsergebnisse der im amerikanischen S&P 500 Index (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) enthaltenen Banken zeigen, die mit einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von knapp 24 Prozent geglänzt hätten.



Volkswirtschaftlich hätten sowohl die USA als auch Europa leider nicht glänzen können. Insbesondere die Frühindikatoren würden eine eher schwierige wirtschaftliche Entwicklung andeuten. Das gestern veröffentlichte Wachstum des US Bruttoinlandsproduktes (BIP) habe mit 1,1 statt erwarteten 1,9 Prozent auf ganzer Linie enttäuscht. Zusätzlich stehe die US-Notenbank FED vor dem Problem, dass die aus dem BIP abgeleitete Konsumentenpreissteigerung über den Erwartungen gelegen habe. Das signalisiere, dass die bisherigen Leitzinserhöhungen ihre preisdämpfende Wirkung noch nicht ausreichend entfalten würden, gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum deutlich belasten würden. Während die Frühindikatoren, die Geldmengenentwicklung und die inverse Zinsstruktur in den USA nun mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf eine bevorstehende Rezession weisen würden, würden das die europäischen Indikatoren bisher weniger deutlich andeuten. Hier bleibe die Konsumentenstimmung aufgrund des weiter robusten Arbeitsmarktes und der guten Lohnentwicklung bislang stabil. Im Industriebereich knarre es aber auch hier im Gebälk.



Für Investoren sei das Marktumfeld weiter herausfordernd, aber nicht so unattraktiv, wie man es vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unwägbarkeiten vermuten würde. Mit jedem Zinsschritt der Notenbanken werde die Wahrscheinlichkeit für weitere restriktive Maßnahmen geringer. Da die Märkte nicht den Status Quo, sondern die Zukunft handeln würden, könnten sich Aktien weiter gut entwickeln. Zinssuchende Investoren würden inzwischen wieder Anleihen mit guter Bonität und attraktiver absoluter Rendite finden. (28.04.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison der Unternehmen zu ihren Ergebnissen im ersten Quartal dieses Jahres läuft auf Hochtouren, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei Weberbank.Daneben stünden in der kommenden Woche die nächsten Weichenstellungen der europäischen und der amerikanischen Notenbanken (EZB und FED) an. Zusätzlich flamme die Diskussion um die Stabilität der amerikanischen Regionalbanken wieder auf.