"Während die High-Yield-Spreads in den USA bei Rezessionsängsten beispielsweise auf über 8 Prozent steigen können, liegen sie derzeit bei unter 6 Prozent. Zudem fällt der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in Zeiten von Rezessionsängsten in der Regel um mindestens 20 Prozent, was dem diesjährigen Rückgang entspricht. Im aktuellen atypischen Umfeld ist der Rückgang jedoch zum Teil auf den Anstieg des Zinssatzes zurückzuführen, mit dem zukünftige Gewinne diskontiert werden, sodass das Risiko einer Rezession auch in dieser Hinsicht nicht vollständig in den Kursen eingepreist zu sein scheint"



Für den Experten seien natürlich auch Fälle denkbar, in denen sich die Inflation normalisiere, ohne dass es zu einer Rezession komme. "Die Inflationserwartungen gehen offenbar zurück. Da die während der Coronakrise gebildeten überschüssigen Ersparnisse der Haushalte abgebaut werden, könnte sich die Erwerbsquote wieder erholen, was den Druck auf die Löhne mildern würde", ordnet Melman die Lage ein."



Angesichts der geringen Risikobereitschaft der Anleger und der niedrigen Marktliquidität rechne Melman mit volatilen Märkten:



"Wir beabsichtigen, taktischer vorzugehen und stützen uns dabei vor allem auf zwei Annahmen: Solange eine US-Rezession nicht breiter in den Kursen vorweggenommen wird, bleibt das Risiko einer weiteren Korrektur bestehen, sodass eine gewisse Vorsicht geboten ist. Es ist mit dem Beginn einer Welle von Abwärtskorrekturen der Gewinnerwartungen bei Analysten zu rechnen. Die heftige Reaktion des britischen Anleihemarktes auf den "Mini-Haushalt" und die Ansteckungseffekte auf alle anderen Märkte zeigen darüber hinaus, dass bei der Wirtschaftspolitik keine Fehler mehr geduldet werden. Bei aller gebotenen Vorsicht ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine nachhaltige Erholung der Märkte bevorstehen dürfte, auch wenn deren Zeithorizont noch ungewiss ist. Deshalb erscheint es ratsam, nicht mehr allzu stark von der strategischen Allokation abzuweichen." (18.10.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Inflation in den USA wird sich verlangsamen, so Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer von Edmond de Rothschild Asset Management.Die Frage sei nur, wie stark. "Auch wenn bereits disinflationäre Kräfte wirken, legt ein Blick auf frühere Zyklen leider den Schluss nahe, dass eine Rezession in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist ist", habe Benjamin Melman gesagt.