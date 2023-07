Europäische Dienstleistungs-PMIs für Juni



Heute Morgen wurden die PMI-Indices für den Dienstleistungssektor aus den europäischen Ländern veröffentlicht, so die Experten von XTB. Bei den meisten Veröffentlichungen habe es sich um Revisionen von Vorabberichten gehandelt, so dass man keine größeren Marktreaktionen habe beobachten können. Die Ergebnisse aus Spanien und Italien seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Werte aus Deutschland und dem Euroraum leicht nach unten korrigiert worden seien. Insgesamt befinde sich der Dienstleistungssektor in allen großen europäischen Volkswirtschaften mit Ausnahme von Frankreich weiterhin im Aufschwung. EUR/USD habe sich nach den Veröffentlichungen nach unten bewegt, aber der Rückgang sei in erster Linie auf die Stärkung des USD und nicht auf die Abschwächung des EUR zurückzuführen gewesen. Der DAX werde weiterhin im Bereich von 16.050 Punkten gehandelt, wie auch schon vor der Veröffentlichung der PMI.