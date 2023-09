Wie könne Deutschland den Disinflationszyklus verlängern und einen Lohnanstieg von 6,6 Prozent über 12 Monate finanzieren, wie er im zweiten Quartal zu beobachten gewesen sei, wenn die Stundenproduktivität um 1,3 Prozent sinke? Logischerweise müssten die Gewinnmargen der Unternehmen unter Druck geraten. Natürlich müsse man alle europäischen Daten abwarten, um ein zuverlässiges Bild zu erhalten, aber die deutschen Statistiken könnten von den Anlegern als Zeichen für eine mögliche Stagflation bzw. für das Ende des Konjunkturzyklus gewertet werden.



Gleichzeitig werde Europa mit den extrem niedrigen Wachstumsraten in China zu kämpfen haben. Das Wachstum werde erst dann seinen Tiefpunkt erreichen, wenn es Peking gelinge, den Immobilienmarkt zu sanieren. Dies sei bisher nicht gelungen. Die Aussichten für Europa seien noch unsicher, aber die Region müsse genau beobachtet werden. In der Zwischenzeit würden die Experten aufgrund der verfügbaren Daten amerikanische gegenüber europäischen Aktien bevorzugen.



Die Experten würden an ihrem Engagement in chinesischen Aktien festhalten, da Peking unter Druck stehe, weitere Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, die Bewertungen günstig seien und die Anleger China untergewichtet hätten. Das Erholungspotenzial sei beträchtlich, aber die Anlage bleibe spekulativ. Im derzeitigen unsicheren und fragilen Umfeld würden sie ihr Engagement im Gesundheitssektor erhöhen. Der Sektor sei nur wenig anfällig für die aktuellen wirtschaftlichen Probleme. Zudem habe er seit Anfang 2023 eine deutlich unterdurchschnittliche Performance erzielt.



Der derzeitige Disinflationstrend könnte mit der Zeit durch eine Erholung der US-Wirtschaft und einen erneuten Anstieg der Löhne in Deutschland untergraben werden. Die Anleiherenditen hätten im August auf diese Möglichkeit reagiert, aber die Experten würden nicht davon ausgehen, dass diese Trends von Dauer sein würden, und weiterhin festverzinsliche Anlagen bevorzugen. (13.09.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Ertragsaussichten in Europa sind zunehmend unsicher, so Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.Es sei allzu leicht anzunehmen gewesen, dass der Abschwung in den USA beginnen würde. Schließlich hätten die USA an der Spitze des globalen Zyklus gestanden, den stärksten Aufschwung nach Covid erlebt und danach die meisten Zinserhöhungen hinnehmen müssen. Hinzu komme die Instabilität der Banken zu Beginn des Jahres 2023. Doch diese Annahmen hätten sich als falsch erwiesen: Die BIP-Prognose der Atlanta FED prognostiziere für das dritte Quartal 2023 ein Wachstum von über 5,5 Prozent.