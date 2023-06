Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Mai gaben die meisten Anlageklassen nach, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.In den nächsten zwei Wochen werde es geldpolitisch spannend. Die FED dürfte bei der Sitzung am 14. Juni laut Markt zum ersten Mal seit März 2022 die Zinsen nicht weiter erhöhen. Für die Sitzung der EZB am 15. Juni preise der Markt hingegen eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten.Heute stünden neben den deutschen Exportzahlen (Apr.) die Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindices (PMI, Mai) für China, Europa und die USA an. Am Dienstag würden die deutschen Auftragseingänge (Apr.) und am Mittwoch die deutsche Industrieproduktion (Apr.) sowie die chinesischen Importe (Mai) veröffentlicht. Die chinesischen Inflationszahlen (Mai) und die italienischen Industrieproduktionsdaten (Apr.) würden am Freitag folgen. In der Folgewoche stünden der deutsche ZEW-Index (Jun.), die US-Verbraucherpreisinflation, die US-Erzeugerpreisinflation, die US-Industrieproduktion, die US-Einzelhandelsumsätze (Mai) und die chinesische Industrieproduktion sowie Einzelhandelsumsätze (Mai) an. (05.06.2023/ac/a/m)