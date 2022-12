Tradegate-Aktienkurs Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

222,00 EUR +266,94% (19.12.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

234,83 EUR +268,07% (19.12.2022, 22:00)



ISIN Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

US5588681057



WKN Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

YDO1



Kurzprofil Madrigal Pharmaceuticals Inc.:



Madrigal Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US5588681057, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: YDO1, NASDAQ-Symbol: MDGL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Die Gesellschaft mit Sitz in West Conshohocken im US-Bundesstaat Pennsylvania konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Kandidaten für die Behandlung von Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Lebererkrankungen. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Madrigal Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Madrigal Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US5588681057, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: YDO1, NASDAQ-Symbol: MDGL) unter die Lupe.Am Montag habe Madrigal Pharmaceuticals sehr positive Neuigkeiten zu einem Medikament verkünden können, das zur Bekämpfung von Fettleber-Erkrankungen eingesetzt werden solle. Der Aktienkurs vervielfache sich binnen eines Tages.Das US-Unternehmen, das neuartige Therapeutika für nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) verfolge, habe heute positive Ergebnisse zu einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Biopsie-Studie zu Resmetirom bekannt gegeben. Das Mittel helfe offenbar gegen NAFLD - eine Krankheit, die über kurz oder lang oft zu einer Fettleber oder gar Leberzirrhose führe. "MAESTRO-NASH hat beide histologischen Endpunkte für die Verbesserung der Leber erreicht, die von der FDA als hinreichend wahrscheinlich zur Vorhersage eines klinischen Nutzens vorgeschlagen werden, um eine beschleunigte Zulassung für die Behandlung NASH mit Leberfibrose zu unterstützen", heiße es in einer Mitteilung des US-Unternehmens. Gerade die klinischen Ergebnisse würden den Weg frei für eine beschleunigte Zulassung machen. Madrigal Pharmaceuticals wolle zeitnah einen entsprechenden Antrag stellen.Diese Nachrichten hätten an der NASDAQ für einen extremen Kurssprung der Madrigal Pharmaceuticals-Aktie gesorgt. Sie habe sich allein am Montag mehr als verdreifacht. Der Medikamenten-Markt für NASH gelte gerade in den USA als einer der verbliebenen Blockbuster-Kandidaten ohne Behandlung. Es werde geschätzt, dass NAFLD mehr als 20% der Erwachsenen weltweit betreffe, in den USA seien es ca. 30%. Von diesem Anteil könnten 20% NASH haben - ein Milliarden-Markt winke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Madrigal Pharmaceuticals-Aktie: