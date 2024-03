Börsenplätze Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

275,20 EUR +10,52% (14.03.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

243,57 EUR -10,77% (14.03.2024, 21:30)



ISIN Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

US5588681057



WKN Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Madrigal Pharmaceuticals-Aktie:

YDO1



MDGL



Kurzprofil Madrigal Pharmaceuticals Inc.:



Madrigal Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US5588681057, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: YDO1, NASDAQ-Symbol: MDGL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Die Gesellschaft mit Sitz in West Conshohocken im US-Bundesstaat Pennsylvania konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Kandidaten für die Behandlung von Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Lebererkrankungen. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Madrigal Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Madrigal Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US5588681057, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: YDO1, NASDAQ-Symbol: MDGL) unter die Lupe.Die Spekulation, dass das Unternehmen in den USA die Zulassung für sein Pipeline-Projekt Resmitirom zur Behandlung der nichtalkoholischen Fettleber (NASH) erhalte, sei aufgegangen. Die Madrigal Pharmaceuticals-Aktie gewinnt derzeit nachbörslich mehr als 20%.Die US-Zulassungsbehörde FDA habe am heutigen Donnerstag den führenden Wirkstoff Resmetirom von Madrigal Pharmaceuticals als erste in den USA zugelassene Therapie zur Behandlung von NASH zugelassen. Die Zulassung der einmal täglich einzunehmenden oralen Therapie stelle eine bahnbrechende Entscheidung in der Medizingeschichte dar. NASH, derzeit auch häufig als metabolische dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis (MASH) bezeichne, weise einen erheblich ungedeckten medizinischen Bedarf auf, für den es bislang keine von der FDA zugelassenen Therapien gegeben habe.Das Medikament mit der Marke Rezdiffra werde gemäß den Kennzeichnungsinformationen der FDA bei Erwachsenen mit NASH und mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose indiziert sein. Der medizinische Bedarf zur Behandlung von NASH sei enorm hoch. Für die Biotech- und Pharma-Industrie gelte dieser Bereich als eine der verbliebenen Blockbuster-Chancen, wo es noch keine nennenswerten zugelassenen Medikamente gebe.Die Madrigal Pharmaceuticals-Aktie befinde sich nach dem nachbörslichen Kurssprung seit der Empfehlung des "Aktionärs" mittlerweile bereits 29% im Plus. Zwar habe das Papier zuletzt bereits ordentlich Gas gegeben, "Der Aktionär" sehe damit das Potenzial aber keineswegs bereits ausgeschöpft. Auch Übernahmeinteressenten könnten nun erst recht zuschlagen. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link