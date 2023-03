NYSE-Aktienkurs Macy's-Aktie:

Kurzprofil Macy's Inc.:



Macy's Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, USA, das primär im Bereich Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1929 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 75.711 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Jeffrey Gennette. Die größten Anteilseigner sind BlackRock Fund Advisors, The Vanguard Group, Inc. und SSgA Funds Management, Inc. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 18,10 Mrd. USD mit einem Gewinn von -3.944,00 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -28,6% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 10,00 Mrd. USD.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Macy's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Macy's Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Macy's-Aktie springe nach den Quartalszahlen nach oben. Für den Aktienprofi sei der Anstieg nicht nachvollziehbar. Die Erlöse hätten im 4. Quartal 8,2 Mrd. USD betragen, während sie im Vorjahr bei 8,6 Mrd. USD gelegen hätten. Das Unternehmen sage, dass man es geschafft habe, die Kunden in die Läden zu bekommen - aber nicht so stark wie im Vorjahr, so der Börsenexperte. Die Analysten hätten zwar weniger erwartet. Insgesamt sieht der Experte von "Der Aktionär" eine Stagnation des Geschäftes. Man sollte auf solche Geschichten wie bei Macy's aufpassen: Auf den ersten Blick sieht die Aktie günstig aus, aber sie ist es tatsächlich nicht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Macy's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Macy's-Aktie:21,70 EUR +13,32% (02.03.2023, 16:03)