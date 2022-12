Zweitens hätten die Anleger erwartet, dass die Regierung den Druck auf den privaten Sektor aufrechterhalten würde. Zu spüren sei dieser seit der Politbüro-Sitzung im Dezember 2020, als erstmals Begriffe wie "der Kampf gegen Monopole" und "die Eindämmung der ungeordneten Expansion des Kapitals" ins Bewusstsein der Märkte getreten seien. In der Erklärung des Politbüros vom Dezember 2022 hätten die politischen Entscheidungsträger stattdessen ihre "unerschütterliche" Unterstützung des öffentlichen wie auch des privaten Sektors betont - eine Formulierung, die an die guten Zeiten des Jahres 2018 erinnere.



Drittens habe die chinesische Regierung in ihrer Erklärung im Dezember 2022 klargestellt, wo ihre politischen Prioritäten für 2023 liegen würden: in einer "erheblichen Stärkung des Marktvertrauens und der Binnennachfrage". In Ansätzen habe sich dieser Kurswechsel bereits im Mitte November vorgestellten 16-Punkte-Plan zur Stabilisierung des Immobiliensektors abgezeichnet.



Fairerweise müsse man sagen, dass die Stabilisierung des Wachstums bereits 2022 auf der Agenda gestanden habe, bevor Omikron und seine Folgevarianten der chinesischen Regierung einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Demgegenüber habe die Regierung 2021 von einer "einmaligen Gelegenheit" gesprochen, um die strukturellen Ungleichgewichte zu adressieren, die durch die starke Auslandsnachfrage verursacht worden seien, während der Fokus der Erklärung vom Juli 2022 auf Covid gelegen habe ("Menschen und Menschenleben an erster Stelle"). Diesmal stehe das Wachstum im Fokus.



Das sei ein unverkennbarer politischer Kurswechsel - zu einem Zeitpunkt, zu dem die Anleger vermehrt darüber diskutieren würden, ob China "uninvestierbar" sei, was auch immer das heißen möge.



Wie sei der Ausblick für das kommende Jahr? Natürlich herrsche Unsicherheit über die Null-Covid-Politik, den Immobilienmarkt und das Ausmaß der anstehenden Konjunkturmaßnahmen. Letztere würden zum Teil lediglich eine Fortsetzung der seit Jahresanfang erfolgten Lockerungen der Geldpolitik und Kreditkonditionen darstellen. Und - wie im Westen - werde die Wiederöffnung sicherlich nicht geradlinig verlaufen. Wie wir inzwischen wissen, sind weitere Covid-Wellen möglich oder sogar wahrscheinlich, so die Experten von Ninety One. Aber genauso wie die Markteinführung der Covid-Impfstoffe im November 2020 trotz der zwei darauffolgenden Covid-Wellen eine wichtige Triebkraft für die Erholung der entwickelten Märkte gewesen sei, könnte auch Chinas Entscheidung, die Lockdowns zu beenden und seine Konjunkturmaßnahmen zu verdoppeln, entscheidend sein - ganz egal, was als nächstes passiere. (13.12.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Sind die Anleger nach dem chinesischen Parteitag im Oktober in Panik geraten? Ganz offensichtlich ja, so die Experten von Ninety One.In den sieben Wochen, die seither vergangen seien, seien die Kurse am Hongkonger Aktienmarkt und bei chinesischen Hochzinsanleihen um ein Drittel gestiegen, und das Marktnarrativ habe sich in mindestens drei Punkten enorm verändert, meine der Anlagestratege Sahil Mahtani.Erstens seien die Investoren davon ausgegangen, dass die chinesische Regierung an ihrer drakonischen Null-Covid-Politik festhalten würde. Stattdessen habe diese eine Kehrtwende hingelegt. Mitte November habe die Regierung einen 20-Punkte-Plan mit Maßnahmen zur Lockerung der Quarantänevorgaben und Testpflicht bekannt gegeben. Nachdem in mehreren großen Städten Proteste gegen die Coronamaßnahmen ausgebrochen seien, habe die Regierung am 7. Dezember mit einer weiteren Lockerung der Quarantäne- und Testpflicht reagiert.