Neben dem Ölverbund OPEC beziehungsweise dessen Erweiterung OPEC+ dürfte damit auch das neue Konglomerat einen maßgeblichen Einfluss auf den Öl-Markt und die Preise haben. Zwar würden sich einige Ländern in beiden Bündnissen befinden, doch der große Unterschied zwischen BRICS+ und OPEC+ sei, dass ersterem auch große Verbraucher wie China und Indien angehören würden.



So bestehe theoretisch die Möglichkeit, die Preise an den Börsen durch Maßnahmen wie Förderungskürzungen nach oben zu treiben, während innerhalb der Bündnis-Partner geringere Preise bezahlt würden. Ähnliches sei bereits im vergangenen Jahr passiert, als Russland sein Öl und Erdgas teilweise deutlich unter den Marktpreisen an Indien und China verkauft habe.



Die höheren Energiepreise würden der europäischen und amerikanischen Wirtschaft schaden und auch die Inflation wieder ankurbeln. Die Machtposition des Westens käme dadurch ins Wanken.



Nun stelle sich als westlicher Bürger und Anleger die Frage: Wie könne man sich gegen dieses Szenario schützen? Der einfachste Weg dafür sei höchstwahrscheinlich, sich mit Aktien großer westlicher Produzenten einzudecken. Hier bestehe kein Risiko, dass der Handel wie zum Beispiel bei Gazprom nicht mehr möglich sei und die Kurse sollten mit den Energiepreisen oder sogar überproportional dazu steigen. (25.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die BRICS-Staaten haben am Donnerstag verkündet, dass ab dem 1. Januar 2024 sechs weitere Länder in die Allianz aufgenommen werden, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei handele es sich unter anderem mit Iran, Saudi-Arabien und den VAE um drei große Öl-Produzenten. Insgesamt werde das neu entstehende Bündnis BRICS+ rund 80 Prozent der weltweiten Produktion kontrollieren.