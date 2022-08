Börsenplätze M&T Bank-Aktie:



Kurzprofil M&T Bank Corporation:



Die M&T Bank Corp. (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) zählt zu den führenden US-amerikanischen Regionalbanken. Die M&T Bank vereint die Aktivitäten der zwei Tochtergesellschaften Manufactures and Traders Trust Company (M&T Bank) und M&T Bank, National Association (M&T Bank N.A.) unter einem Dach. Über diese offeriert die Gesellschaft Privatkunden, Unternehmen wie auch institutionellen Kunden klassische Bankservices wie beispielsweise Kredite, Hypotheken, Treuhandgeschäfte, Asset Management oder auch Versicherungen. Dabei konzentriert sich die M&T Bank vorrangig auf den Westen der USA. (23.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - M&T Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der M&T Bank Corp. (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) unter die Lupe.Die Zinswende in den USA laufe nun schon seit März dieses Jahres. Doch nicht alle Banken würden davon gleichermaßen profitieren. Vielfach habe der Krieg in der Ukraine die Kurse gedrückt. Bei Regionalbanken sei das ein geringes Problem, das Segment zähle bei steigenden Zinsen ohnehin zu den Gewinnern.Eine besonders gut aufgestellte Regionalbank sei M&T aus Buffalo. Mit der fast neun Milliarden Dollar schweren Übernahme von People's United entstehe die größte Regionalbank im Nordosten der USA. In Zeiten steigender Zinsen gebe das einen zusätzlichen Hebel über mehr Kunden und Geschäft, finanziell sei die Übernahme verkraftbar.Ab kommendem Jahr solle der Gewinn allein dadurch um zehn bis zwölf Prozent steigen, die Kosten insgesamt um 30 Prozent sinken. People's United und M&T würden beide zur Gruppe der zinssensitiven Banken in den USA gehören, zusätzlich sei die Effizienz sehr gut. Das Geldhaus habe zudem bei vielen Übernahmen in der Vergangenheit ein glückliches Händchen bewiesen.Zuletzt habe es einen Rücksetzer bei der M&T Bank-Aktie gegeben. Interessierte warten die gesunde Korrektur ab und können dann einen Neueinstieg wagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Papier sei mit einem 2023er-KGV von 9 immer noch unterbewertet (Peers: 10). Der Stopp werde bei 130,00 Euro gesetzt. (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link