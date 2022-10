Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze M&T Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs M&T Bank-Aktie:

192,00 EUR +0,23% (14.10.2022, 11:40)



NYSE-Aktienkurs M&T Bank-Aktie:

187,24 EUR +4,71% (13.10.2022, 22:04)



ISIN M&T Bank-Aktie:

US55261F1049



WKN M&T Bank-Aktie:

863582



Ticker-Symbol M&T Bank-Aktie:

MTZ



NYSE-Symbol M&T Bank-Aktie:

MTB



Kurzprofil M&T Bank Corporation:



Die M&T Bank Corporation (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) zählt zu den führenden US-amerikanischen Regionalbanken. Die M&T Bank vereint die Aktivitäten der zwei Tochtergesellschaften Manufactures and Traders Trust Company (M&T Bank) und M&T Bank, National Association (M&T Bank N.A.) unter einem Dach. Über diese offeriert die Gesellschaft Privatkunden, Unternehmen wie auch institutionellen Kunden klassische Bankservices wie beispielsweise Kredite, Hypotheken, Treuhandgeschäfte, Asset Management oder auch Versicherungen. Dabei konzentriert sich die M&T Bank vorrangig auf den Westen der USA. (14.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - M&T Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von M&T Bank Corporation (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Inflation in den USA verharre auf hohem Niveau, was die Notenbank unter Druck setze, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Eigentlich sollten davon Bankaktien besonders profitieren, doch ein Blick auf das laufende Jahr zeige, dass viele Titel aus der Branche im Minus notieren würden. Eine Regionalbank aus Buffalo steche aber positiv hervor. Lohne sich noch der Einstieg?Bankaktien hätten dieses Jahr keinen leichten Stand, sie hätten von der Zinswende bisher nicht profitieren können. Zwar würden die Zinserträge steigen, doch Anleger würden seit Monaten eine Rezession in den USA fürchten. Der breite KBW Bank Index habe daher seit Jahresanfang fast 25 Prozent verloren. Die M&T Group hebe sich dagegen mit einem Plus von rund 22 Prozent nach oben ab.Das dürfte daran liegen, dass Regionalbanken generell zinssensitiver seien bei den Erträgen und Gewinnen als Großbanken. Für die Zahlen zum abgelaufenen Quartal, die am 19. Oktober präsentiert würden, erwarte der Konsens einen kräftigen Gewinnsprung.Der Vorsteuer-Gewinn solle von 657 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 913 Millionen Dollar zulegen. Die Erlöse dürfte die M&T Group auf 2,30 Milliarden Dollar gesteigert haben (zuvor 1,54 Milliarden Dollar). Abgesehen von der Zinswende spiele hier indes auch die Übernahme der People's United Anfang des Jahres eine Rolle. Bereits im kommenden Jahr sollten Synergieeffekten zu sehen sein.Bisher habe die M&T-Aktie Anleger vor der Inflation schützen können. Die Dividendenrendite sei mit rund drei Prozent nicht übermäßig. Zusammen mit Kurssteigerungen ergebe sich dadurch aber eine attraktive Rendite.Mutige können nach Zahlen am kommenden Mittwoch noch zugreifen, sofern sich der Trend fortsetzt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur M&T Bank-Aktie. Der Stopp verbleibe bei 130,00 Euro. (Analyse vom 14.10.2022)