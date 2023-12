Der diesjährige Bericht konzentriert sich auf drei SDG-bezogene Themen, bei denen Investoren die Möglichkeit haben, positive Veränderungen voranzutreiben:



- Abfallvermeidung und Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: Derzeit werden weltweit nur 7 % der Materialien wiederverwendet oder recycelt. 93% der Ressourcen werden verschwendet, gehen verloren oder können nicht wiederverwendet werden. Wir müssen vom "Take-make-waste"-Modell verabschieden und hin zu einem "Reduce-reuse-recycle"-Modell übergehen.



- Klimawandel und Verlust der natürlichen Vielfalt: Diese beiden miteinander verbundenen Krisen für den Planeten Erde bedrohen das menschliche Wohlergehen, die Stabilität der Weltwirtschaft und das nachhaltige Funktionieren des Planeten. Es mehren sich die Beweise, dass die Bewältigung der einen Krise ohne die andere die Gefahr birgt, dass die notwendigen Ergebnisse für beide nicht erreicht werden.



- Bekämpfung der Geschlechterungleichbehandlung: Trotz einiger Fortschritte sind wir auf dem besten Weg, bis 2030 nur 15% der Indikatoren für die Gleichstellung der Geschlechter (SDG5) zu erreichen. Bei den derzeitigen Fortschritten wird es den globalen Gender Gap voraussichtlich weitere 131 Jahre geben. (12.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse des vierten SDG Reckoning Reports von M&G unterstreichen die enorme Herausforderung, die vor uns liegt, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und die 169 zugrundeliegenden Zielvorgaben bis zu der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gesetzten Frist 2030 zu erreichen, so M&G Investments in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aus dem Bericht geht hervor, dass nur das Ziel "Keine Armut" (SDG1) und das Ziel "Klimaschutz" (SDG13) ihre Werte verbessert haben, was auf die Verringerung der Zahl in extremer Armut lebender Menschen und die Schätzung der OECD zurückzuführen ist, dass das UN-Ziel, jährlich mit 100 Mrd. Dollar den Klimaschutz zu finanzieren, 2022 endlich erreicht wurde1. Dagegen sind die Fortschritte bei verantwortungsvollem Konsum und verantwortungsvoller Produktion (SDG12) und Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen (SDG16) zurückgegangen. Unzureichende Maßnahmen zur Dekarbonisierung der globalen Energieversorgung, die schrumpfende Kreislaufwirtschaft und die sich verschlechternden globalen Aussichten auf Frieden sind die Hauptfaktoren, die den Fortschritt bremsen. Die übrigen Nachhaltigkeitsziele sind in den letzten 12 Monaten alle ins Stocken geraten.