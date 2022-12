Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten mit deutschen Zielunternehmen seien um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf USD 106,7 Mrd. gesunken, der niedrigste Gesamtjahreswert seit 2019. Das inländische Transaktionsvolumen sei um 42 Prozent auf USD 41,8 Mrd. zurückgegangen, während die in Deutschland eingehenden Deals um 33 Prozent auf USD 65,6 Mrd. abgenommen hätten. Deutschland sei in diesem Jahr weltweit das fünftstärkste Zielland für Fusionen und Übernahmen und nach dem Vereinigten Königreich das zweitstärkste in Europa.



Das Jahr 2022 habe für Deutschland bislang ausgehende Deals mit einem Volumen von USD 40,3 Mrd. verzeichnet, was einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem niedrigsten Gesamtwert seit 2017 entspreche. Die USA seien dabei das beliebteste Ziel gewesen: 40 Prozent aller deutschen M&A-Deals im Ausland seien auf Ziele in den USA entfallen.



Der Energiesektor sei der wertmäßig am stärksten nachgefragte Sektor in Deutschland im Jahr 2022 gewesen, was insbesondere auf das Engagement der Bundesregierung beim Gasversorger Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) zurückzuführen sei. Die höchste Anzahl von Transaktionen sei im Technologiesektor verzeichnet worden.



Private-Equity-Firmen hätten für das Jahr 2022 bisher 400 Deals mit deutschen Unternehmen angekündigt. Das seien 28 Prozent weniger als im Vorjahr, aber mehr als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Refinitiv-Aufzeichnungen im Jahr 1980. Transaktionen mit Private-Equity-Beteiligung hätten sich auf USD 21,4 Mrd. summiert, 23 Prozent weniger als im Gesamtjahr 2021 und ein Vierjahrestief. Deals mit Private Equity-Beteiligung hätten 20 Prozent der gesamten deutschen M&A-Transaktionen in diesem Jahr ausgemacht, verglichen mit 16 Prozent im Vorjahr.



Rothschild nehme mit der Begleitung von sieben der zehn größten Transaktionen und einem Marktanteil von 34 Prozent den ersten Platz im Financial Advisor Ranking für Deals mit deutscher Beteiligung ein. Deutsche Bank und Goldman Sachs würden auf den Plätzen zwei und drei folgen.



An den deutschen Aktienmärkten seien in diesem Jahr bisher USD 14,1 Mrd. erlöst worden, ein Minus von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2019. Der Börsengang von Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) im September mit einem Volumen von USD 8,8 Mrd. mache 63 Prozent der bisher erzielten Gesamterlöse aus. Mit Erlösen von USD 1,7 Mrd. und einem Marktanteil von 12 Prozent führe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) die deutsche ECM-Rangliste an.



Die Anleiheemissionen in Deutschland würden sich in diesem Jahr bisher auf insgesamt USD 329,5 Mrd. belaufen, was einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 entspreche und den niedrigsten Jahreswert seit 2010 darstelle. Die Emission von hochverzinslichen Unternehmensanleihen sei um 78 Prozent auf USD 86,7 Mrd. zurückgegangen und damit auf den niedrigsten Jahreswert seit 2008 gesunken. Die Emission von Investment-Grade-Unternehmensanleihen sei um 17 Prozent auf ein Vierjahrestief gesunken. Mit einem Volumen von USD 26,0 Mrd. und einem Marktanteil von 8 Prozent stehe die Deutsche Bank auf Platz eins der DCM-Rangliste. (20.12.2022/ac/a/m)







