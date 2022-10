Da hohe Volumen erforderlich seien um signifikante Rendite zu erzielen, werde M&A Arbitrage hauptsächlich von großen institutionellen Anlegern und Hedgefonds genutzt. Neben Kapital sei auch Schnelligkeit, Wissen und Risikoeinschätzung gefragt, wie Strauss-Frank wisse: "Die Ereignisse finden ohne Vorankündigung statt und Investoren müssen hier enorm schnell reagieren. Wenn sich solch eine Bekanntgabe dann als Fakenews erweist, können Investoren große Verluste einfahren. Auch kann im Zeitraum der Ankündigung bis hin zum Abschluss des Deals der Aktienkurs einbrechen, wodurch Anleger mit ihren Long-Positionen Geld verlieren."



Für Privatinvestoren eigne sich die Arbitragestrategie deshalb nicht sonderlich, doch Strauss-Frank nenne eine Möglichkeit für Kleinanleger, sich dennoch am M&A Markt beteiligen zu können: "Es gibt ETFs, die sich auf Fusionen und Übernahmen spezialisiert haben." So würden der IQ Merger Arbitrage ETF sowie der First Trust Merger Arbitrage ETF Long-Positionen in Aktien eingehen, von denen eine Übernahme oder ein Aufkauf anzunehmen ist. Strauss-Frank betone jedoch: "Für einen langfristigen Anlagehorizont gibt es weitaus attraktivere ETF-Strategien als Arbitrage-ETFs. Denn Transaktionsgeschäfte befinden sich eher im spekulativeren Bereich und sind zudem von Marktphasen abhängig."



Die Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ)-Übernahme von Elon Musk sei ein Paradebeispiel dafür, wie langwierig sich Unternehmenskäufe gestalten könnten. Mit diversen Ankündigungen und Verlautbarungen Musks sei gestiegen und der Twitter-Kurs sei gesunken. Wer hier auf einen zustande kommenden Deal spekuliere, brauche Durchhaltevermögen. Sollte die Übernahme gelingen, hätten einige Anleger hohe Profite in Aussicht, wie Strauss-Frank erkläre: "Beispielsweise der Hedgefonds Pentwater Capital kaufte im zweiten Quartal 18,1 Millionen Aktien um rund 725 Millionen Dollar. Bei dem vereinbarten Preis von 52,20 Dollar, den Musk für Twitter zu zahlen bereit ist, wäre der Anteil von Pentwater etwa 980 Millionen Dollar wert."



Ebenso renditereich könnte der Activision Blizzard-Verkauf an Microsoft sein. Nach einer Anklage im November 2021 wegen sexueller Belästigung, Diskriminierung und schlechten Arbeitsbedingungen sei der Aktienkurs des Games-Herstellers eingebrochen. Mit 68,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 95 Dollar pro Aktie habe Microsoft einen Aufschlag von 45 Prozent zum damaligen Kurspreis geboten. Weil es die größte jemals für ein Tech-Unternehmen geplante Übernahme sei, seien besonders die Kartellbehörden aufmerksam. Jene der USA, der EU und des Vereinigen Königsreichs müssten das Vorhaben erst noch genehmigen.



Doch Strauss-Frank sehe gute Chancen für einen Zukauf: "Microsoft-Präsident Brad Smith verlautbarte kürzlich, dass der Konzern nicht die Absicht verfolgt, Spiele von konkurrierenden Plattformen zu entfernen. Zwar ist eine mündliche Aussage für die Kartellbehörden irrelevant, sie bringt aber den Standpunkt des Unternehmens klar zum Ausdruck: Microsoft ist darum bemüht, mit den Regulierungsbehörden einig zu werden."



Neben Activision Blizzard und Twitter nenne Strauss-Frank abschließend noch weitere angedachte Zukäufe, die sich für M&A-Investoren als spannend erweisen könnten: "Der Mikroprozessoren-Hersteller Incel unterbreitete im Februar ein Angebot zum Kauf von Tower Semiconductor - ein israelisches Unternehmen, das sich auf Trailing-Edge-Knoten für analoge Geräte spezialisiert hat. Und die Investmentgesellschaft Prism Data will die digitale Werbeplattform Digital Media kaufen. Wenn diese beiden Deals durchgehen liegt das Wachstumspotential bei 19 beziehungsweise 33 Prozent." (26.10.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während in Wirtschaftskrisen kleinere Unternehmen teils auf schnelle Liquidität angewiesen sind, wiegen sich Konzerne eher in Sicherheit, schwere Zeiten zu überstehen, so Shanna Strauss-Frank, Deputy Sales Director von Freedom Finance Europe.Dass sich dadurch sowohl vermehrt Möglichkeiten als auch Notwendigkeiten für Fusionen und Übernahmen ergeben würden, habe kürzlich die Pandemie gezeigt: In den ersten Monaten sei die weltweite M&A-Aktivität eingebrochen, hätten Unternehmen eine akute Krisenbekämpfung priorisiert. Die Anzahl der Zu- und Verkäufe sei jedoch schnell wieder angestiegen, als Betriebe sich mit Liquiditätsengpässen konfrontiert gesehen und insbesondere nicht zum Kerngeschäft gehörende Unternehmensbereiche abgetreten hätten.Mit über 60.000 angekündigten Übernahmen für 2021 in Höhe von fünf Billionen US-Dollar habe der Merger Markt nur ein Jahr später einen Rekordwert erreicht. 2022 hätten sich die weltweiten Zukäufe auf ein vorpandemisches Niveau eingependelt, so zähle Deutschland im ersten Halbjahr 2021 noch 1.292 Aktivitäten, 2022 im selben Zeitraum nur noch 1.061 Transaktionen. Auch Investmentgröße Warren Buffett, der sich in seiner Karriere eher selten an Arbitragegeschäften beteiligt habe, habe sich im Mai fast zehn Prozent der Activision Blizzard-Aktien (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) gesichert. Der Computer- und Videospielkonzern solle von Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) übernommen werden, die Genehmigung diverser Wettbewerbsbehörden stehe noch aus.Doch betone Strauss-Frank, Fusionsarbitrage seien eine der wenigen Anlagestrategien, die positiv mit steigenden Zinssätzen korrelieren würden: "Wenn die Zinsen zunehmen, erhöhen sich auch die Transaktionsspannen und die Renditen."