Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (01.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines setzt profitables Wachstum in H1 fort - AktienanalyseDer Triebwerkhersteller MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) hat im zweiten Quartal dank einer zunehmenden Nachfrage nach Wartung und Ersatzteilen mehr umgesetzt und auch das Ergebnis weiter gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Erlös sei im Jahresvergleich um 27 Prozent auf fast 1,3 Mrd. Euro geklettert. Das bereinigte EBIT habe sogar um 54 Prozent auf 159 Mio. Euro zugelegt. "Trotz der anhaltenden Herausforderungen hat die MTU ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr erfolgreich fortgesetzt", so CEO Reiner Winkler und habe ergänzt: "Marktdaten wie die Entwicklung der Verkehrszahlen im Passagier- und Frachtbereich und die Nachfrage nach neuen Flugzeugen, besonders Narrowbodies, deuten auf eine nachhaltige Erholung unserer Branche."Vor diesem Hintergrund sehe der Manager das Unternehmen auf einem guten Weg, den Umsatz in diesem Jahr wie geplant auf einen Rekordwert von 5,2 bis 5,4 Mrd. Euro zu steigern. Der bereinigte operative Gewinn solle den Vorjahreswert von 468 Mio. Euro um rund ein Viertel übertreffen. Eigentlich gute Nachrichten. An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Auch Analysten hätten verhalten reagiert. Der Triebwerksbauer habe dank seines Produktmix zwar solide abgeschnitten, so Analystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies. Eine leichte Enttäuschung sei aber, dass der Konzern diesmal seine Jahresziele nicht angehoben habe. Kseniia Maslova von der UBS habe zudem den Ausblick für das Wartungsgeschäft moniert - hier erwarte MTU für 2022 in Dollar nun "nur" noch ein Umsatzwachstum im hohen Zehner-Prozentbereich, nachdem zuvor ein Plus im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt worden sei.Der Befreiungsschlag aus dem übergeordneten Seitwärtstrott lässt damit weiter auf sich warten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2022)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: