Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (16.12.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines liefert Triebwerke für künftige europäische Militärjets - AktiennewsFrankreich hat einen Vertrag für die nächste Entwicklungsphase des europäischen FCAS-Jet-Programms der nächsten Generation unterzeichnet, so die Experten von XTB in ihrer Veröffentlichung zur Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF).Nach Angaben des französischen Verteidigungsministeriums seien an dem Vertrag sowohl größere Unternehmen wie Dassault Aviation und Airbus als auch kleinere Firmen beteiligt, darunter Eumet, ein Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Triebwerksherstellers MTU Aero Engines:- Das Future Combat Air System (FCAS) sei ein militärisches Programm, das 2017 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron ins Leben gerufen worden sei. Ziel des Programms sei es, die Ausmusterung der europäischen Flaggschiffe Eurofighter und Dassault Rafale zu ermöglichen. Kernstück solle eine Kombination aus bemannten und unbemannten Flugzeugen sein, für die der MTU-Konzern Triebwerke entwickeln und herstellen werde. Vor dem Krieg in der Ukraine sei die Fertigstellung des Programms für 2040 vorgesehen gewesen, doch angesichts der geopolitischen Unruhen sei mit einer Beschleunigung des Programms zu rechnen.- MTU sei ein deutsches Unternehmen, das Triebwerke für die zivile und militärische Luftfahrt herstelle. Das Unternehmen könne auf eine lange Geschichte zurückblicken und arbeite bei der Herstellung moderner Luft- und Raumfahrtkomponenten mit General Electric oder Lockheed Martin zusammen. Das Unternehmen produziere an vielen Standorten auf der ganzen Welt (u. a. in den USA und in Polen) und habe für 2019 angekündigt, dass Serbien das Zentrum seiner Reparaturdienste werden solle. Vor drei Jahren, im Dezember, habe das Unternehmen eine Vereinbarung mit Safran unterzeichnet, wonach sich die beiden Unternehmen die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf der nächsten Generation von Triebwerken für das FCAS-Programm über das Joint Venture Eumet teilen würden. Das spanische Unternehmen Indra, das an dem Programm beteiligt sei, habe bereits angekündigt, dass es 600 Millionen Euro für die technologische Entwicklungsphase des Programms erhalten werde. Dadurch würden bei Indra voraussichtlich 1.400 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.