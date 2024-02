Die Geschäftszahlen von MTU seien recht ordentlich ausgefallen, doch der Ausblick auf das laufende und kommende Jahr enttäusche. Dass die Aktie nicht stärker abrutsche, liege an den unverändert guten Aussichten für die Luftfahrbranche. Die MTU-Aktie dürfte daher ihren Aufwärtstrend zumindest bis zu den 2023er Jahreshöhen bei 245 Euro fortsetzen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)



Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

221,30 EUR +1,24% (29.02.2024, 15:40)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

221,60 EUR +1,23% (29.02.2024, 15:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (29.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines habe wegen einer teuren Rückrufaktion von Hunderten Triebwerken zum ersten Mal in der 90-jährigen Firmengeschichte rote Zahlen geschrieben. Der Ausblick für das laufende Jahr verheiße einen Umsatz- und Gewinnanstieg. Allerdings enttäusche der Margenausblick. Die MTU-Aktie reagiere verhalten.Der Rückruf zahlreicher Triebwerke habe dem Münchner Hersteller MTU den ersten Jahresverlust in seiner 90-jährigen Geschichte eingebrockt. Unter dem Strich habe 2023 ein Fehlbetrag von 97 Millionen Euro nach einem Gewinn von 333 Millionen ein Jahr zuvor gestanden, habe der DAX-Konzern am Donnerstag mitgeteilt. Grund sei ein problematisches Metallpulver, das MTUs Triebwerksbau-Partner Pratt & Whitney aus den USA in den Turbinen vieler Airbus-Jets verwendet habe. Hunderte Airbus-Jets aus der Modellfamilie A320neo müssten deshalb vorzeitig in die Werkstatt.Im September habe Pratt & Whitneys Mutterkonzern RTX eingeräumt, dass sogar fast alle der rund 3.000 ausgelieferten Antriebe aus der sogenannten Getriebefan-Reihe betroffen seien. Ein großer Teil dieser Turbinen müsse vorzeitig in die Werkstatt. Allein im ersten Halbjahr 2024 müssten deshalb nach bisherigen Angaben weltweit 600 bis 650 Airbus-Jets am Boden bleiben. MTU fertige wichtige Bauteile des Getriebefans und betreibe eine der weltweit drei Endmontagelinien für den Antriebstyp. Bei dem Münchner Konzern würden die zusätzlichen Inspektionen mit fast einer Milliarde Euro zu Buche schlagen.Operativ habe das Unternehmen seine Ziele jedoch erreicht: Der um die Rückrufaktion bereinigte Umsatz sei um 19 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro gestiegen, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sogar um 25 Prozent auf 818 Millionen Euro. Angepeilt habe MTU zuletzt zwischen 6,1 und 6,3 Milliarden Euro Umsatz und ein EBIT von etwas mehr als 800 Millionen Euro.Bilanziell dürfte MTU den Rückruf 2023 verarbeitet haben. Im laufenden Jahr solle der Umsatz weiter auf 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro steigen, bei einer um Sondereffekte bereinigten Umsatzrendite (EBIT-Marge) von mehr als zwölf Prozent, habe MTU bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt. 2023 habe die Marge bei 12,9 Prozent gelegen.Die Aktionäre habe MTU wegen der langwierigen Inspektionen bereits auf magere Jahre eingestellt. Die Dividende für 2023 werde auf 2,00 (2022: 3,20) Euro je Aktie gekürzt und auch in den nächsten drei Jahren sei "die Möglichkeit zur Zahlung von Dividenden auf dem bisherigen Niveau" eingeschränkt, habe MTU mitgeteilt. Denn die tatsächlichen Kosten für den Rückruf würden erst nach und nach anfallen. Der operative Mittelzufluss (Free Cash-flow), der 2023 noch auf 352 (326) Millionen Euro gestiegen sei, werde in diesem Jahr auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag schrumpfen.An der Börse liege die MTU-Aktie am Donnerstag-Vormittag via Xetra mit fast einem Prozent im Minus, erhole sich dann aber wieder ein wenig. Noch am Vortag habe der Wert von Gerüchten um Airbus profitiert. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Berufung auf Insider berichtet, dass American Airlines kurz vor einer Bestellung von etwa 100 Schmalrumpf-Flugzeugen von Airbus und Boeing stehe. Dabei dürfte der größere Teil des Auftrags an Airbus gehen, für den vor allem MTU die Triebwerke liefere.Das Analysehaus Jefferies habe die Aktie von MTU Aero Engines nach den Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, habe Analystin Chloe Lemarie in einer aktuellen Studie geschrieben. Die Margen im Originalteile-Geschäft hätten allerdings negativ und die im Ersatzteilegeschäft positiv überrascht. Dies erkläre den etwas verhaltenen Margenausblick.