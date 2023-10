Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

175,75 EUR -2,12% (27.10.2023, 17:26)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

175,40 EUR -2,50% (27.10.2023, 17:14)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die MTU-Aktie nach den guten Quartalszahlen zwischenzeitlich habe zulegen können, drehe der Kurs am Nachmittag wieder ins Minus. Große Überraschungen hätten die Zahlen am Ende aber nicht gebracht. Auch die Jahresprognose sei bestätigt worden. JP Morgan und UBS sähen trotzdem weiteres Kurspotenzial für die Aktie.Rückstellungen von fast einer Milliarde Euro für umfangreiche Inspektionen an defekten Triebwerken hätten den Münchner Flugzeugzulieferer MTU in die Verlustzone gedrückt. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich auf 410 Millionen Euro belaufen (Vorjahr: 331 Millionen Euro Gewinn). Der bereinigte Umsatz sei um 21 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen.Für das Gesamtjahr würden die Prognosen unverändert bleiben: Ein Umsatz von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von leicht über 800 Millionen Euro.Die positivste Neuigkeit sei allerdings die Aussage des Managements gewesen, dass im Zusammenhang mit den Triebwerksproblemen keine weiteren Belastungen zu erwarten seien.Die Q3-Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Da es im Zusammenhang mit den Triebwerksproblemen keine weiteren finanziellen Belastungen geben dürfte, sollte die Aktie ihre eingeleitete Erholungsbewegung in den kommenden Wochen weiter fortsetzen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur MTU Aero Engines-Aktie. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link