ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (14.09.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe."fallen angel" oder vielmehr, wo finde die MTU-Aktie einen Boden? Das sei nach den Kursverlusten der letzten Tage von 215 EUR bis auf 162 EUR die derzeit drängendste Frage. Zunächst aber habe der jüngste Kurseinbruch Spuren hinterlassen. So habe das Papier die Unterstützung in Form der "Ichimoku-Wolke" preisgeben müssen und auch der Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2009 (akt. bei 181,96 EUR) sei dem aktuellen Rückschlag zum Opfer gefallen. Einen ersten wichtigen Auffangbereich würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 162 EUR markieren. Weitere Rückzugsmarken würden das 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von März 2020 bis April 2023 (154,04 EUR) und danach vor allem das Jahrestief von 2022 bei 149,20 EUR definieren. Für die MTU-Aktie gehe es in den nächsten Tagen darum, die beschriebenen Unterstützungen nicht auch noch zu unterschreiten, den Kursrückschlag der letzten Tage zu verdauen und ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Dabei könnte der bereits jetzt im überverkauften Terrain notierende RSI helfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:176,35 EUR +0,60% (14.09.2023, 08:45)XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:174,70 EUR +2,67% (13.09.2023, 17:42)