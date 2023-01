XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

229,90 EUR +1,05% (18.01.2023, 17:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Gerne würden sie bei ihren Analysen unterschiedliche Zeitebenen nutzen. Darüber hinaus kämen regelmäßig verschiedene Chartdarstellungsformen zum Einsatz. Als Lehrbuchbeispiel für ihre analytische Vorgehensweise diene derzeit die MTU Aero Engines-Aktie. Im Rahmen des trendfolgenden Ichimoku-Charts bilde die "Wolke" oftmals wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen. Auf Wochenbasis habe das Papier zuletzt genau diese Hürde überspringen können. Die Verknüpfung verschiedener Zeithorizonte fördere zu Tage, dass dem Titel dieses Kunststück auch auf Monatsbasis gelungen sei - doppelter Rückenwind also? Charttechnisch komme nach dem Spurt über die flach verlaufende 200-Wochen-Linie (akt. bei 195,72 EUR) inzwischen auch ein neues Verlaufshoch hinzu. D. h. das Papier habe mittlerweile auch die Hochpunkte bei gut 220 EUR überwunden, welche seit Ende 2020 insgesamt drei Mal als Widerstand fungiert hätten. Das Abwärtsgap vom 1. Quartal 20202 (252,00 EUR zu 255,10 EUR) stecke mittelfristig das nächste Anlaufziel ab, zumal auch die Trendfolger MACD und Relative Stärke nach Levy grünes Licht signalisieren würden. Als engmaschige Absicherung sei dagegen das Hoch vom März 2022 bei 218,50 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:230,10 EUR +0,79% (19.01.2023, 09:09)