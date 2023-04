XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

234,60 EUR +2,49% (17.04.2023, 17:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (17.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern sei überraschend stark ins Jahr gestartet. So sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30% auf 1,54 Mrd. Euro gestartet, wie MTU Aero Engines am Montag anhand vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) sei um etwa 62% auf 212 Mio. Euro gestiegen. Die bereinigte operative Marge habe sich entsprechend von 11,1 auf 13,7% verbessert. Mit allen drei Kennzahlen habe das Unternehmen deutlich besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. An seinen Jahreszielen halte der Vorstand unterdessen fest.Aktuell notiere die MTU Aero Engines-Aktie über dem bisherigen Jahreshoch, das Ende Februar bei 236,20 Euro markiert worden sei. Könne sie den Ausbruch bestätigen, wäre dies ein wichtiges positives Signal. Die nächste große Zielmarke wäre dann das Allzeithoch, das Anfang 2020 bei 289,30 Euro gesetzt worden sei. Als Unterstützung fungiere die 38-Tage-Linie. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:237,50 EUR +3,71% (17.04.2023, 22:02)