XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

168,70 EUR +0,78% (28.09.2023, 10:47)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (28.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Nachdem die Mängel an Triebwerken für Airbus-Jets bekannt geworden seien, hat die MTU Aero Engines-Aktie über 25% an Wert eingebüßt. Dabei habe der Münchner Konzern trotz des Bekanntwerdens der Probleme an seinen Jahreszielen festgehalten. Mittlerweile könne sich die MTU Aero Engines-Aktie wieder von ihren Tiefstständen lösen. Gehe es nach den Analysten, dann sollte sich diese Erholung noch weiter fortsetzen.Der Rebound bei der MTU Aero Engines-Aktie sollte weiter an Fahrt gewinnen. Anleger, die die Papiere um 160/165 Euro eingesammelt hätten, um auf eine erste Gegenbewegung Richtung 180/185 Euro zu spekulieren, würden auf den ersten Buchgewinnen sitzen. Gewinne laufen lassen und Stopp sukzessive nachziehen, rät Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:168,95 EUR +0,39% (28.09.2023, 11:00)