Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (11.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Aktien von MTU seien am Montag auf ein neues Jahrestief abgesackt. Neue Erkenntnisse über die Kosten, die der Triebwerksbauer an einem Rückruf von Triebwerken des US-Partners Pratt & Whitney tragen müsse, hätten die Anleger erschreckt. Kein Wunder: Das operative Ergebnis des DAX-Konzerns könnte mit rund einer Milliarde Euro belastet werden.Der MTU-Kurs sei am Nachmittag zuerst wegen einer Warnung des US-Konzerns RTX abgesackt, zu dem der MTU-Partner Pratt & Whitney gehöre. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe eine Sonderbelastung in Milliardenhöhe für das dritte Quartal angekündigt. Hintergrund seien die Probleme mit einem Metallpulver, das von Pratt & Whitney bei der Herstellung von Flugzeugturbinen verwendet worden sei. Diese hätten einen umfangreichen Rückruf ausgelöst, der die gesamte Branche verunsichere.An dem Triebwerk, das etwa jeden zweiten Airbus-Jet aus der Modellfamilie A320neo antreibe, sei auch MTU beteiligt. In der Folge sei dann am Montag auch der deutsche Konzern mit neuen Erkenntnissen zu den Belastungen gekommen. RTX habe die finanzielle Belastung auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren beziffert und MTU habe gesagt, das eigene operative Ergebnis (EBIT) könne mit rund einer Milliarde Euro belastet werden. RTX habe rund 51 Prozent Anteil am Triebwerk und MTU etwa 18 Prozent. Wegen der Unsicherheit habe der DAX-Konzern seine diesjährige Prognose unter Vorbehalt gestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: