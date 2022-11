Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

187,35 EUR +4,34% (17.11.2022, 17:37)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

187,75 EUR +4,54% (17.11.2022, 21:17)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Triebwerksbauers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern wolle nach dem für 2022 geplanten Rekordumsatz in den kommenden Jahren noch deutlich höher hinaus. Der Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion beim Flugzeughersteller Airbus und die erwartete Erholung der Nachfrage nach Großraumflugzeugen für die Langstrecke würden den scheidenden MTU Aero Engines-Chef Reiner Winkler optimistisch stimmen. Für 2023 rechne er jetzt mit so viel Umsatz, wie Analysten erst ein Jahr später erwartet hätten. Auch danach solle es weiter aufwärtsgehen, wie der DAX-Konzern bei seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag in London mitgeteilt habe. Im Jahr 2025 solle der Gewinn im Tagesgeschäft 1 Mrd. Euro erreichen - rund ein Drittel mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2019.An der Börse seien die Nachrichten sehr gut angekommen. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie sei von der Verlust- in die Gewinnzone gesprungen. Der Rekordhoch von 289,30 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Krise sei allerdings noch weit entfernt.Hätten Flugzeug- und Triebwerksbauer in der Corona-Krise noch einen Geschäftseinbruch erlitten, kämen sie bei der Nachfrage nach neuen, sparsameren Jets inzwischen kaum noch hinterher. Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus bereite sich bei seinen Mittelstreckenjets aus der A320neo-Familie deshalb auf Produktionsrekorde vor.Die MTU Aero Engines-Aktionäre könnten sich unterdessen auf überproportional steigende Dividenden freuen. Die Ausschüttungsquote solle sukzessive auf etwa 40% des bereinigten Gewinns steigen, habe Finanzvorstand Peter Kameritsch bereits bekannte Pläne bekräftigt. Für 2021 habe MTU je Aktie 2,10 Euro ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsquote von 33% entsprochen habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link