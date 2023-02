Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

228,70 EUR +0,18% (16.02.2023, 11:05)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

228,60 EUR +0,70% (16.02.2023, 10:55)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (16.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Keine neuen Impulse - AktienanalyseDer Triebwerkshersteller MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) hat im vergangenen Jahr überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das bereinigte EBIT sei um 40 Prozent auf 655 Mio. Euro nach oben gesprungen. Das Unternehmen selbst habe zuletzt einen Anstieg im niedrigen Dreißiger-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auch Analysten hätten mit weniger gerechnet. Der Überschuss habe sogar um 44 Prozent auf 333 Mio. Euro zugelegt. Ergebnistreiber sei das zivile Instandhaltungsgeschäft gewesen: Das bereinigte EBIT der Sparte habe um 80 Prozent auf 268 Mio. Euro zugelegt.Aktionäre dürften sich daher über eine kräftige Dividendenerhöhung freuen. Die Ausschüttung solle von 2,10 auf 3,20 Euro je Aktie steigen. Analysten hätten nur mit 2,87 Euro gerechnet. Anleger hätten dennoch zurückhaltend reagiert. Was sie gestört habe: Der Umsatz habe sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr wegen Lieferkettenproblemen etwas unter den Erwartungen gelegen. Zudem rechne der Triebwerkshersteller wegen deswieder schwächeren Dollar für das laufende Jahr nun nur noch mit Erlösen von 6,1 bis 6,3 Mrd. Euro. Auf dem Kapitalmarkttag im November habe die MTU-Konzernspitze noch einen Umsatz in Höhe von 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.Auch die Ergebnisprognose habe Anleger nicht aus der Reserve locken können. Zwar wolle das Unternehmen den bereinigten operativen Gewinn auf 750 bis 775 Mio. Euro steigern (der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2019 lag bei 757 Mio. Euro). Allerdings hätten Analysten bereits mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: