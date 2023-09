Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wochenstart habe es bereits in sich gehabt. Aber auch heute würden die Papiere Triebwerkbauers MTU zu den größten Verlierern im DAX zählen. Die Investoren würden verunsichert bleiben durch die Materialprobleme, die im Sommer bei Pratt & Whitney zu einem Rückruf geführt hätten. Die für Anleger wohl entscheidende Frage sei, an welchem Punkt die Belastungen ausreichend eingepreist seien. Details dazu gebe es aber erst am Mittwoch.Probleme mit Triebwerken von Pratt & Whitney und MTU würden in den nächsten Jahren hunderte Airbus-Jets am Boden halten. Wegen eines seit Juli bekannten Materialmangels müssten in der Zeit von 2024 bis 2026 voraussichtlich 600 bis 700 Triebwerke von Mittelstreckenflugzeuge der Modellfamilie A320neo zusätzlich in die Wartung, hätten die Pratt & Whitney-Mutter RTX und der Münchner Triebwerksbauer MTU am Montag mitgeteilt. Beide Unternehmen würden sich auf Belastungen in Milliardenhöhe vorbereiten. MTU habe die eigene Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt gestellt. Noch im Juli habe MTU-Vorstand Lars Wagner von "moderaten Auswirkungen" des Rückrufs auf die mittelfristigen Ergebniserwartungen gesprochen.Angesichts der finanziellen Dimension und Komplexität, aber auch der unglücklichen Kommunikation des Rückrufs laste die Angelegenheit schwer auf den Aktien, so Analyst Christian Cohrs von Warburg Research. Laut UBS-Analystin Kseniia Maslova seien bei MTU inzwischen zwei mögliche Folgen im Kurs enthalten: Entweder keine Lieferungen von GTF-Triebwerken für Airbus-Jets ab 2026, oder aber ein langfristiges Niveau von Margen aus dem Servicegeschäft, die um die Hälfte geringer ausfallen würden, als bisher erwartet. Keines dieser Szenarien erscheine aktuell vernünftig, so Maslova.Solange sich die Nachrichtenlage nicht bessert und sich im Kursverlauf keine Stabilisierung abzeichnet, halten sich Anleger aber weiter von der DAX-Aktie fern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur MTU Aero Engines-Aktie. (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: