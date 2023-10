Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

170,85 EUR -0,15% (11.10.2023, 08:37)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

170,35 EUR +3,34% (10.10.2023)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (11.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Neue Erkenntnisse über die Kosten, die der MTU-Konzern an einem Rückruf von GFT-Triebwerken des US-Partners Pratt & Whitney tragen müsse, hätten die DAX-Aktie vor rund vier Wochen auf Talfahrt geschickt. Nach einer Stabilisierung arbeite der Titel an seinem Comeback. Im Vorfeld der Q3-Zahlen würden immer mehr Analysten den Daumen heben.Über die Hintergründe, die bei MTU zu dem Kursrutsch von über 25 Prozent geführt hätten, habe "Der Aktionär" bereits eingehend berichtet. Der Vorstand habe die Jahresziele im Anschluss bestätigt. Aktuell richte sich der Blick der Investoren auf die am 27. Oktober anstehenden Q3-Zahlen.Die Probleme mit dem GTF-Triebwerk dürften noch nicht die grundlegende finanzielle Entwicklung des Triebwerksbauers im vergangenen Jahresviertel beeinflusst haben, so Analyst Marc Zeck. Der Stifel-Analyst rechne mit einem Quartal im Einklang mit der Entwicklung der vorangehenden Monate. Er habe seine Kaufempfehlung mit Ziel 250 Euro daher bestätigt.Die Schweizer Großbank UBS ("buy") komme man zu einem ähnlichen Fazit. Ohne neuen Zwischenstand zur Situation mit den GTF-Triebwerken dürfte die Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal ereignislos sein, so Analystin Kseniia Maslova. Spielraum für Überraschungen gebe es kaum. Sie sehe die Aktie unverändert bei 205 Euro fair bewertet.Für die Aktie und das Zertifikat heißt es: Gewinne laufen lassen und Stopp sukzessive nachziehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link