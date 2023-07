Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

214,00 EUR -6,35% (25.07.2023, 19:07)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

213,00 EUR -7,03% (25.07.23 17:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (25.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Zuletzt sei es noch so gut für MTU gelaufen. Der Konzern habe vor Kurzem seine Prognose erhöht, die Aktie sei so wieder in Richtung seines Jahreshochs geklettert. Nun aber rausche der DAX-Titel am Dienstag um über acht Prozent ab und generiere dabei ein technisches Verkaufssignal. Das sei der Hintergrund für den Kursrückfall.Hunderte oder gar tausende Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320neo müssten wegen Mängeln an den Triebwerken in den kommenden Monaten außerplanmäßig zur Wartung. Voraussichtlich müsse ein beträchtlicher Teil der Antriebe vom Typ PW1100G-JM in den nächsten neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden, habe der Mutterkonzern des Triebwerksherstellers Pratt & Whitney, Raytheon Technologies , am Dienstag in East Hartford mitgeteilt. Rund 200 Triebwerke müssten schon bis Mitte September an die Reihe kommen. An dem Antrieb sei auch MTU beteiligt, bei dem etwa jedes dritte Exemplar des Antriebs endmontiert werde. Für die Aktien von Raytheon und MTU sei es nach den Neuigkeiten gen Süden gegangen.Raytheon habe die nötigen Untersuchungen mit möglichen Problemen mit einem Metallpulver begründet, das zur Herstellung bestimmter Triebwerksteile verwendet werde. Die derzeit produzierten Antriebe seien davon nicht betroffen. Das Triebwerk PW1100G-JM komme etwa bei jedem zweiten Jet aus der A320neo-Familie zum Einsatz. Die andere Hälfte werde vom Leap-Triebwerk der Hersteller Safran und General Electric angetrieben.Mit dem heutigen starken Kursrutsch habe die MTU Aero Engines-Aktie ein doppeltes Verkaufssignal ausgelöst. So sei sie unter die massive Unterstützungszone zwischen 212,60 und 215,40 Euro sowie unter die 200-Tage-Linie bei 217,40 Euro gerauscht. Auf kurze Sicht müsse damit gerechnet werden, dass sich der Rücksetzer bis an den nächsten Support um 200 Euro ausweiten könnte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link