Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.MTU werde für das laufende Jahr noch optimistischer. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle 2023 auf mehr als 800 Mio. Euro steigen, wie der DAX-Konzern überraschend am Montag in München mitgeteilt habe.Der Vorstand rechne nun also mit Sicherheit mit einem Rekordergebnis. Im bisherigen Spitzenjahr 2019 habe MTU einen bereinigten operativen Gewinn von 757 Mio. Euro erreicht.Das Management habe seine erhöhte Prognose mit den Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf erklärt. Der Umsatz solle weiterhin auf einen Rekordwert von 6,1 bis 6,3 Mrd. Euro steigen. Die bereinigte operative Marge solle jetzt allerdings den Vorjahreswert von 12,3 Prozent übertreffen. Bisher habe der Vorstand eine Marge auf Vorjahresniveau angestrebt. Dies hätte für 2023 einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 750 und 775 Mio. Euro entsprochen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Rating für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Analystin Daniela Costa sehe das vor der Pariser Air Show erhöhte EBIT-Ziel leicht positiv. Der Marktkonsens liege jedoch bereits nahe an 800 Mio. Euro, habe die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie geschriebn.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link