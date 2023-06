XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

237,20 EUR -0,17% (29.06.2023, 10:32)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (29.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Münchner Triebwerksbauer MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) wird für das laufende Jahr noch zuversichtlicher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn solle jetzt mehr als 800 Mio. Euro erreichen und damit das bisherige Rekordergebnis von 757 Mio. Euro aus 2019 sicher übertreffen. Zuletzt habe MTU einen Gewinn von 750 bis 775 Mio. Euro angepeilt. Der Vorstand habe die erhöhte Prognose mit den Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf erklärt. Der Umsatz werde zwar unverändert bei 6,1 bis 6,3 (2022: gut 5,3) Mrd. Euro gesehen. Die bereinigte operative Marge solle dank stabilerer Lieferketten jetzt allerdings den Vorjahreswert von 12,3 Prozent übertreffen. Bislang habe MTU eine stabile Umsatzrendite vorausgesagt. Nach den Zahlen des ersten Quartals sei dies so noch nicht absehbar gewesen, habe MTU-Chef Lars Wagner gesagt. Nach knapp einem halben Jahr sei er sich aber sicher, dass MTU in diesem Jahr alles so liefern könne wie geplant.Entsprechend positiv sei das Analystenecho ausgefallen. Die Erholung des globalen Flugverkehrs treibe die Nachfrage nach Ersatzteilen sowie nach Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen (MRO), habe etwa Holger Schmidt von der DZ BANK geschrieben. Großraumflugzeuge würden wieder verstärkt eingesetzt. Diese positive Entwicklung des Marktumfelds treffe auf nur begrenzte MRO-Kapazitäten, was in Kombination mit der hohen Nachfrage nach höhermargigen Ersatzteilen zu der besser als ursprünglich erwarteten Ergebnisentwicklung führe. Er habe daher das Kursziel für MTU von 255 auf 266 Euro angehoben und sein "buy"-Votum bestätigt.Auch an der Börse sei die Anhebung des Gewinnziels gut gekommen. Die Aktie konnte zulegen und damit den Abstand zur wichtigen Unterstützungszone um 220 Euro, die zuletzt Ende Mai/Anfang Juni getestet worden war, auf inzwischen rund 8 Prozent ausbauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2023)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:237,20 EUR -0,25% (29.06.2023, 10:23)