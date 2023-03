XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

229,80 EUR +0,61% (30.03.2023, 11:05)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (30.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Analysten trauen der Aktie zunächst keine großen Sprünge mehr zu - AktienanalyseDie Erholung der Luftfahrt von der Corona-Krise hat dem Münchner Triebwerkshersteller MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) 2022 einen kräftigen Gewinnsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe ein Überschuss von 333 Mio. Euro und damit 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gestanden. Das bereinigte EBIT habe um 40 Prozent auf 655 Mio. Euro zugelegt. Der Umsatz sei um 27 Prozent auf gut 5,3 Mrd. Euro geklettert. An der guten Geschäftsentwicklung wolle MTU auch die Aktionäre teilhaben lassen. Die Dividende für 2022 solle um 1,10 Euro auf 3,20 Euro erhöht werden."Mit der bislang höchsten Dividende seit dem Börsengang der MTU Aero Engines AG bedanken wir uns bei unseren Aktionären für die Treue", so Aufsichtsratschef Gordon Riske. Der neue Vorstandschef Lars Wagner habe erklärt, MTU habe trotz der Ausschüttung "Spielraum für wertsteigernde Wachstumsprojekte, mit denen die MTU ihren profitablen Wachstumskurs auch 2023 fortsetzen will". Den aktuellen Prognosen zufolge solle der Umsatz im laufenden Jahr auf 6,1 bis 6,3 Mrd. Euro steigen. Die EBIT-Marge werde bei 12,3 Prozent gesehen. Dies entspräche im Mittel einem bereinigten operativen Gewinn von gut 763 Mio. Euro. Damit würde MTU den bisherigen Rekordwert von 757 Mio. Euro aus dem Jahr 2019 übertreffen - und damit ein Jahr früher als geplant.An der Börse habe sich zuletzt dennoch nicht viel getan. Zum einen hätten Analysten bereits mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Zum anderen habe die MTU-Konzernspitze auf dem Kapitalmarkttag im November noch einen Umsatz in Höhe von 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Zudem seien die Papiere in den vergangenen Monaten bereits stark gelaufen. Seit Oktober sei es in der Spitze um mehr als 50 Prozent nach oben gegangen. Dass Anleger anspruchsvoller würden, sei daher keine große Überraschung. Auch viele Analysten würden der Aktie zunächst keine großen Sprünge mehr zutrauen. Im Schnitt lägen die Kursziele der Experten derzeit bei 240,80 Euro und damit rund fünf Prozent über dem aktuellen Preis. (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:229,70 EUR +0,35% (30.03.2023, 11:08)